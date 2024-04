Hokejisti za uvod na SP doživeli hladen tuš

Svetovno prvenstvo, na katerem je slovenski cilj vrnitev med elito za naslednjo sezono, se za izbrance selektorja Eda Terglava ni začelo po željah. Korejci so Slovence presenetili s trdo in nepopustljivo igro ter dobrim izkoristkom priložnosti, tako da je Slovenija ostala brez načrtovanih treh točk in si precej otežila delo na Južnem Tirolskem.

To je bil sicer šele drugi poraz v 11 medsebojnih tekmah, prvi po SP 2019.

V uvodu je sicer šlo tako, kot so si pred SP zamislili v slovenskem taboru. Ob opozorilih na hitre azijske hokejiste, ki radi pobegnejo v protinapad, si je kapetan Robert Sabolič pred SP zaželel, da bi hitro dosegli kakšen gol. To je opravil kar sam, ko je že v četrti minuti dobro podajo Blaža Tomaževiča z leve strani pred golom spremenil v zadetek.

A pozneje so se stvari obrnile. Slovenija ni izkoristila prve prednosti igralca več, Korejci pa so v 16. minuti, tik po koncu kazni, pobegnili v protinapad in premagali Matijo Pintariča, ki je dobil priložnost na prvi tekmi SP. A šoka za Slovence še ni bilo konec, saj je korejska zasedba le dobro minuto pozneje uprizorila še eno podobno akcijo, sicer na meji prepovedanega položaja, a je zadetek obveljal.

V drugi tretjini je bil uvod podoben kot v prvi. Slovenija je pritiskala in sad takšne igre je bil gol Jake Sodje, njegov prvi na SP, potem ko je odbiti plošček po strelu Mihe Beričiča potisnil v gol.

Toda ostalo je le pri tem golu. Premoč v tem delu igre je bila sicer izrazita, priložnost za novo vodstvo kar nekaj, poskušali so Rok Tičar, Anže Kuralt, Beričič, Matic Podlipnik ... A plošček ni našel poti v gol, čeprav so v zadnjih minutah te tretjine Korejci komajda lahko prišli iz svoje obrambne tretjine.

V tretji je najprej Sodja zadel vratnico, potem pa so se stvari za Slovence obrnile s slabega na slabše. Po izključitvi na slovenski strani je Južna Koreja izkoristila igro z igralcem več. Slovenci so zaman lovili vsaj izenačenje, za nameček pa v tem obdobju, ko so se osredotočili na napad, spet zanemarili obrambo. Sledil je nov protinapad in korejsko vodstvo s 4:2.

Da se ni končalo še slabše, je poskrbel Pintarič z ubranjenim kazenskim strelom Chongu Ming Leeju v 58. minuti, Slovenci pa kljub igri brez vratarja ob koncu niso več zadeli.

Naslednja tekma Slovenijo čaka v torek proti Romuniji.