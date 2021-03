Sloado zaradi uživanja kokaina kaznoval rokometaša Ćopića

Sloado je sporočil, da so v biološkem vzorcu, odvzetem rokometašu na tekmi 4. kroga lige NLB med Urbanscapom in Gorenjem 5. novembra lani, odkrili prisotnost kokaina in njegovih presnovkov.

Zaradi kršitev so mu izrekli sankcijo izločitve za obdobje treh mesecev, ki je začela teči 18. januarja. Športnik je na predhodnem zaslišanju priznal svojo napako, v pojasnilu Sloado pa piše še, da je odločitev dokončna, ker so jo sprejeli na podlagi športnikovega pisnega priznanja.