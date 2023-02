Slovakinje bodo tekmice po meri za pomlajene Slovenke

"Obdobje od zaključka evropskega prvenstva je hitro minilo in zdaj z dodatnim motivom nadaljujemo pot proti olimpijskim igram v Parizu, uvrstitev nanje pa je moj cilj od začetka mandata na selektorskem položaju in cilj, ki so mu začeli slediti tudi ljudje, s katerimi delam in dekleta, ki jih vodim. Na minulem evropskem prvenstvu smo, s podporo zveze in sijajnim delom strokovnega štaba, naredili velik korak naprej proti tem cilju. To je za nami, po opravljeni analizi moramo zdaj nadaljevati po začrtani poti," se je najprej v preteklost ozrl glavni strateg slovenskih rokometašic Dragan Adžić. "Kot tekmeca smo izbrali Slovaško in moramo se najresneje pripraviti tudi na pripravljalna obračuna. Slovaška izbrana vrsta ima na klopi španskega strokovnjaka in po slogu igre bolj spominja na Italijo kot igra katere od močnejših reprezentanc. S tega vidika bosta obračuna koristna pred kvalifikacijskima dvobojema, ki nas čakata v aprilu," je bil v izjavi za uradno spletno stran krovne Zveze izčrpen Črnogorec na slovenski klopi.