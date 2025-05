Slovan brez težav porazil Velenjčane

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in po devetih minutah povedli s 7:3. Do odhoda na veliki odmor so imeli v rezultatski oblasti tekmece iz Šaleške doline, ki so v polfinalni seriji presenetili papirnate favorite iz Celja.

Z agresivno obrambo in bravuroznimi obrambami Nebojše Bojića, a tudi s hitrim izvajanjem žoge na sredini igrišča po prejetem golu, so v 22. minuti prvič povedli za pet golov (13:8). Ob polčasu je njihova prednost znašala šest zadetkov (15:9), kar je bila tudi najvišja v prvi polovici tekme.

Ljubljančani so tudi v drugem polčasu imeli škarje in platno v svojih rokah. V 43. minuti so prvič povedli za 10 golov (24:14) in tekma je bila odločena. Petkratni državni prvaki iz Velenja so se trudili po najboljših močeh, a zavoljo krajše klopi in slabšega nabora kakovostnih igralcev niso bili kos v tej sezoni silno ambicioznim Ljubljančanom. Ti so na lepi poti, da v svojo vitrino prinesejo še drugo domačo lovoriko po aprilskem zmagoslavju v pokalnem tekmovanju.

V ljubljanski zasedbi sta bila najbolj učinkovita Jaka Malus in Grk Nikolaos Tzortzinis, ki sta dosegla po pet golov, vratar Bojić pa je zbral 13 obramb. V velenjski ekipi je Enej Slatinek Jovičič dosegel pet, Tarik Velić in Goti Maričić pa po štiri zadetke.

"Od prve do zadnje minute smo imeli nadzor nad tekmeci. Do 52. minute smo igrali sijajno, v končnici dvoboja pa močno popustili. Zmage nismo ogrozili, a že v sredo je pred nami nova tekma in nova zgodba," je dejal domači trener Zorman.

"Težko se je zoperstaviti Slovanu. Na vse naše poskuse je imel ustrezne odgovore, tudi telesna moč je odločno na njegovi strani. Na drugi tekmi v Velenju bomo skušali dvigniti našo igro in izsiliti odločilno tretjo tekmo," je po porazu dejal strateg Velenjčanov Zoran Jovičić, medtem ko je vratar Emir Taletović dodal: "Začetek tekme niti ni bil tako slab, a zastreljali smo nekaj 'čistih' strelov. V začetku drugega polčasa smo padli v obrambi, kar so Ljubljančani izkoristili. Na koncu dvoboja smo se dvignili, a prednost Ljubljančanov je bila enostavno previsoka."