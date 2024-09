Slovan do tesne zmage nad Trebanjci, Celjani začasno na vrh

Trimo je med 20. in 23. minuto napravil delni izid 3:0 in povedel z 11:8, Uroš Zorman , ki je sedel na klop Slovana prav po prihodu iz Trebnjega, pa je po "prvi krizi" svojih izbrancev zahteval minuto odmora.

V drugi polovici tekme so ritem igre narekovali Ljubljančani. V 33. minuti so po zadetku iz mrtvega kota Slatinka Jovičića prvič na dvoboju povedli s 15:14, tri minute kasneje pa je Leon Ljevar poskrbel za prvo domače vodstvo z dvema goloma (17:15).

Nato je nastopilo novo obdobje gostov, ki ga je v 42. minuti zaokrožil Darko Cingesar za vodstvo z 19:20. A Ljubljančani so hitro odgovorili in v nadaljevanju zaigrali sijajno ter v 50. minuti po golu Kovačiča povedli s 25:22.

Trebanjci niso izobesili bele zastave, dvignili so raven svoje igre in dve minuti pred koncem po golu Vida Miklavca izenačili na 29:29. V razburljivi in negotovi končnici pa so gostitelji le osvojili zlata vredni točki po golu Pajta.

Trimo je v začetku zadnje minute imel priložnost za izenačenje, a je žoga po strelu Lovra Viščka zadela okvir vrat, Ljubljančani pa so nato uspešno ohranili prednost do zadnjega zvoka sirene. V domači ekipi sta Pajt in Kovačič dosegla po šest golov, v gostujoči je bil najbolj učinkovit Miklavec z 10 zadetki.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Gorenju, ljubljanska pa v Krškem.

Celjani v zaključku tekme strli odpor Loke