Slovan in Škofljica z roko v roki

Slovanovci so aktualni slovenski podprvaki. Leto rpej so osvojili državni naslov, ki ga želijo povrniti v Ljubljano. FOTO: Damjan Žibert

Rokometno društvo LL Grosist Slovan in Športno-rokometno društvo Škofljica sta sklenila sodelovanje, katerega osrednji cilj je razvoj perspektivnih mladih igralcev, izmenjava strokovnega znanja ter povezovanje rokometnega okolja na širšem območju Ljubljane. Kluba sta sodelovala že v preteklosti, z novim dogovorom pa svoje partnerstvo nadgrajujeta in mu dajeta dolgoročnejšo ter vsebinsko širšo razsežnost. Sodelovanje bo temeljilo na izmenjavi strokovnega kadra, zagotavljanju pogojev za napredek mladih igralcev in posledično zagotavljanje kakovostnega članskega rokometa.

Od mladinskega do članskega rokometa

Pomembno vez med kluboma predstavlja Aleksander Polak, eden najbolj cenjenih slovenskih rokometnih strokovnjakov, ki je s svojim znanjem, energijo in pristopom v zadnjih letih pustil močan pečat na slovenskih rokometnih igriščih. Polak sodeluje tudi z Urošem Zormanom v strokovnem štabu slovenske moške članske reprezentance.

V sezoni 2026/27 je Polak prevzel vodenje prvoligaške članske ekipe ŠRD Škofljica, hkrati pa bo vodil mladinsko selekcijo A RD LL Grosist Slovan. Prav ta dvojna vloga predstavlja enega ključnih temeljev novega sodelovanja, saj bo omogočila tesno povezovanje mladinskega in članskega rokometa ter usklajeno delo z igralci v pomembnem obdobju njihovega razvoja.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

V prihajajoči sezoni bo tako šest perspektivnih mladih Slovanovih igralcev dobilo priložnost za nabiranje dragocenih članskih izkušenj v dresu ŠRD Škofljica, hkrati pa bodo pod Polakovim vodstvom v mladinski konkurenci nastopali za RD LL Grosist Slovan. To so Jaka Podvršič, Tjaš Erčulj, Lian Kamenica, Luka Novak, Krištof Kogovšek in Damir Doborac. Takšen model mladim igralcem omogoča nekaj, kar je v obdobju prehoda iz mladinskega v članski rokomet še posebej pomembno: redno igranje, kakovosten trenažni proces in postopno pridobivanje izkušenj v članski konkurenci, ob tem pa ostajajo del razvojnega sistema Slovana.

Skupna vizija razvoja slovenskih igralcev

Za RD LL Grosist Slovan je sodelovanje del širše usmeritve kluba, ki ob visokih ambicijah članske ekipe gradi tudi kakovosten in dolgoročno vzdržen mladinski pogon na osnovi Slovanove akademije in prehodov iz mlajših selekcij v višje. Eden pomembnih ciljev je ustvariti okolje, v katerem bodo najbolj perspektivni mladi slovenski igralci dobili ustrezen razvoj (igranje v prvi ligi) in realno možnost, da se skozi kakovostno delo postopoma približajo članski ekipi Slovana.

Sodelovanje je hkrati priložnost za ŠRD Škofljica, ki z mladimi in motiviranimi igralci ter kakovostnim strokovnim delom krepi svojo člansko ekipo in svoje mesto na slovenskem rokometnem zemljevidu. Partnerstvo med kluboma temelji na petih ključnih ciljih:

- omogočiti najboljši možni razvoj perspektivnih mladih igralcev RD LL Grosist Slovan in ŠRD Škofljica - prispevati k doseganju čim boljših tekmovalnih rezultatov članske ekipe ŠRD Škofljica, - zagotoviti kakovostno strokovno delo ter usklajen in premišljen razvoj igralcev - omogočiti najperspektivnejšim igralcem ŠRD Škofljica nastopanje v članski kategoriji na najvišjem slovenskem in evropskem nivoju - vzpostaviti dolgoročno športno in organizacijsko partnerstvo med kluboma. - Povezana tudi zunaj rokometnega igrišča Slovan in Škofljica sta si blizu tudi geografsko. Kluba povezuje mestni avtobus, po novem pa še tesneje tudi skupna rokometna pot. Bližina obeh okolij omogoča, da lahko igralci brez velikih logističnih obremenitev združujejo treninge in tekmovanja ter ostajajo vključeni v oba sistema. Sodelovanje tako presega klasično posojo oziroma izmenjavo igralcev. Gre za povezovanje dveh rokometnih okolij, strokovnega znanja in razvojnih priložnosti z jasnim skupnim ciljem: ustvariti čim boljše pogoje, da bodo mladi slovenski rokometaši lahko naredili korak iz mladinskega v članski rokomet in se razvijali proti najvišji ravni. RD LL Grosist Slovan in ŠRD Škofljica tako v novo sezono vstopata z roko v roki – vsak s svojimi tekmovalnimi cilji, a s skupno vizijo razvoja igralcev in slovenskega rokometa.