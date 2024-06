Slovan pripeljal bosanskega in grškega reprezentanta

OGLAS

Uroš Zorman se po nekaj letih vrača k Slovanu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Adi Mehmedćehajić, ki bo v kratkem dopolnil 23 let, je doslej nosil dres RK Gradačac (do 2020) in RK Gračanica, kjer je igral zadnje štiri sezone in pol. "Za Slovan sem se odločil predvsem zaradi visokih ambicij kluba in zaradi priložnosti sodelovati s trenerjem Zormanom. Poleg tega so v Ljubljani pri Slovanu odlični pogoji za trening in napredek v igri," je za klubsko spletno stran dejal novinec v Ligi NLB.

Kot so še zapisali pri Slovanu, bo s svojimi 191 centimetri in 82 kilogrami na levem krilu trd oreh za nasprotnike. V prihodnji sezoni v Slovanu grško desno krilo Na desnem krilu bo v prihodnji sezoni poleg Kenana Pajta v dresu RD LL Grosist Slovan zaigral mladi grški igralec Nikolaos Tzortzinis. Igralec, rojen leta 2002, bo prvič zaigral v tujini. Z RD LL Grosist Slovan je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Rokometaš rojen 25. februarja 2002, ki je visok 196 centimetrov, je pred tem igral za kluba Filippos Verias (2018-2020) in Paok Thessaloniki (2020-2024). "Ko je Slovan pristopil k meni z zanimanjem, da bi zaigral za slovenski klub in ko so mi predstavili projekt, je bilo nemogoče reči ne. Zame bo prihod v Ljubljano velika življenjska prelomnica, saj bom prvič zaigral izven svoje države. A razlog in ambicije so dovolj velike, tako da se tega zelo veselim," je povedal ob podpisu pogodbe.