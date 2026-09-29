Slovan nared za prvi mednarodni izziv: na 'jedilniku' najprej Madžari

Ljubljanska zasedba je že minulo sezono nastopila v drugem v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, v skupinskem delu pa se po tekmah z danskim Skanderborgom, španskim Granollersom in romunsko Baia Mare ni prebila v glavni del tekmovanja. V drugem zaporednem nastopu v evropski ligi želi narediti korak naprej ter osvojiti prvo ali drugo mesto ter si zagotoviti evropsko pomlad.

" Evropska liga je zelo kakovostno tekmovanje, v primerjavi z ligo prvakov je edina razlika ta, da v njej ne nastopa toliko zvenečih moštev. V tem tekmovanju lahko premagaš, a tudi izgubiš proti vsakemu tekmecu. Nastopamo v zelo kakovostni skupini, zoperstavili se bomo različnim slogom igranja, tudi potovanji na Dansko in Islandijo bosta terjali precej živcev in energije ," je pred prvo tekmo na mednarodnem prizorišču za spletno stran RZS uvodoma dejal trener ljubljanske zasedbe Uroš Zorman .

Slovan je na generalki za sredino tekmo na Madžarskem v gosteh zanesljivo premagal domačega tekmeca iz Ivančne Gorice, o Tatabanyi pa je Zorman dejal: " Gre za zelo kakovostno ekipo. V zadnjem času kaže nekoliko vihrave predstave, najprej je premagala rokometnega velikana iz Szegeda, nato pa izgubila proti nižjerangiranemu Balatonfüredu. Gre za zasedbo, ki goji sodoben in hiter rokomet, njena obramba pa je močna in agresivna. Na zmago lahko računamo le v primeru naše kakovostne obrambe, skušali bomo doseči tudi čim več lahkih golov in omejiti število tehničnih napak ."

Ljubljanski ekipi se je letos poleti pridružil tudi slovenski reprezentant Domen Tajnik, ki je v minuli sezoni igral za makedonski Pelister iz Bitole v elitni ligi prvakov. "Pred nami je težka pot v skupinskem delu tekmovanja, danske, islandske in madžarske ekipe znajo igrati rokomet. Nobena tekma ne bo lahka, že prva čez dva dni bo izjemno zahtevna. Kljub temu sem optimističen, če bomo pokazali našo igro in se držali dogovorov iz slačilnice, potem se v Ljubljano lahko vrnemo z dvema točkama," je pred prvim mednarodnim gostovanjem v sezoni dejal velenjski srednji zunanji igralec v vrstah ekipe s Kodeljevega.

Slovan bo po sredinem gostovanju na Madžarskem prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, v dvorano Tivoli bo ob 18.45 prihaja Valur.