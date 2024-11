Slovan po obračunu s Slovenjgradčani spet na vrh?

Po 11. krogih državnega prvenstva je RD LL Grosist Slovan vodilni na lestvici z devetimi zmagami, neodločenim izidom in porazom. V dvorani na Kodeljevem ga v petek ob 18.30 čaka tekma z RK Slovenj Gradec. V prvem krogu tekmovanja je bil Slovan na Koroškem boljši s 27:24. "Že v petek nas čaka naslednji obračun proti Slovenj Gradcu, ki je odlična ekipa, kar so pokazali v tej sezoni. Verjamem v našo dobro igro in podporo naših navijačev," za uradno spletno stran kluba pravi bosanski reprezentant v dresu Slovana Adi Mehmedčehajić.