Slovan po petnajstih letih do evropske zmage: 'Sedaj bo vse lažje'

Prvo tekmo v EHF Evropski ligi je ekipa RD LL Grosist Slovana proti ekipi CS Minaur Baia Mare dobila brez težav in zabeležila prvo zmago v skupini C. Končni rezultat 35:29. Aktualni slovenski prvaki bodo naslednjo tekmo v skupini C igrali 21. oktobra, ko se bodo v gosteh pomerili z danskim Aarhusom.

Slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone so zmagovito odprli skupinski del evropske lige. V kultni dvorani pod Rožnikom so pred 700 gledalci dokaj zanesljivo premagali uvodne tekmece iz severnega dela Romunije. V nadaljevanju se bodo pomerili še s španskim Granollersom in Aarhusom, v glavni del tekmovanja pa se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz skupine C.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zasedba RD LL Grosist Slovan je v obračun v Hali Tivoli vstopila odločno tako v obrambi kot napadu. Brez težav je prebijala obrambo romunske zasedbe, predvsem je z izjemnimi streli blestel Leon Ljevar, ki je do 10. minute mrežo nasprotnika zatresel kar petkrat. Trener romunske ekipe je bil primoran vzeti minuto odmora že v 7. minuti obračuna, ko je bilo 5:2 za Slovan. Na igrišču je ljubljanska ekipa delovala zelo usklajeno, za piko na i je bil odlično razpoložen Nebojša Bojić. Baia Mare – prvi nasprotnik v zgodovinski tekmi Slovana v drugem najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze – v prvem polčasu ni našla recepta za slovenskega nasprotnika. Z zadetkom Kljuna v 27. minuti je Slovan prišel celo do +8 (19:11), na polčas pa odšel z rezultatom 20:15.

Po odmoru je sledilo nekaj "črnih" minut Slovana, ko so se vrstile napake v napadu in slabi streli. Slabše vračanje v obrambo so kaznovali nasprotniki in se v 38. minuti približali le na dva gola zaostanka (22:20). Trener Uroš Zorman je v 42. minuti tako vzel minuto odmora, po tem je takoj silovito zadel Leon Ljevar. Sledilo je nekaj hitrih in lepih akcij Slovana ter še zadetki Tadeja Kljuna in Tima Cokana. Povezano in preudarno se je Slovan do 49. minute vrnil na +5 (29:24). V vratih Slovana je izvrstnega Bojića zamenjal Aljaž Panjtar in poskrbel za pomembne obrambe. Ko je v 54. minuti Tarik Mlivić povečal na šest golov prednosti je bilo vsega praktično konec.

Nebojša Bojić FOTO: Damjan Žibert icon-expand