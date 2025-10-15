Slovan po petnajstih letih do evropske zmage: 'Sedaj bo vse lažje'

Slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone so zmagovito odprli skupinski del evropske lige. V kultni dvorani pod Rožnikom so pred 700 gledalci dokaj zanesljivo premagali uvodne tekmece iz severnega dela Romunije. V nadaljevanju se bodo pomerili še s španskim Granollersom in Aarhusom, v glavni del tekmovanja pa se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz skupine C.
Zasedba RD LL Grosist Slovan je v obračun v Hali Tivoli vstopila odločno tako v obrambi kot napadu. Brez težav je prebijala obrambo romunske zasedbe, predvsem je z izjemnimi streli blestel Leon Ljevar, ki je do 10. minute mrežo nasprotnika zatresel kar petkrat. Trener romunske ekipe je bil primoran vzeti minuto odmora že v 7. minuti obračuna, ko je bilo 5:2 za Slovan. Na igrišču je ljubljanska ekipa delovala zelo usklajeno, za piko na i je bil odlično razpoložen Nebojša Bojić. Baia Mare – prvi nasprotnik v zgodovinski tekmi Slovana v drugem najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze – v prvem polčasu ni našla recepta za slovenskega nasprotnika. Z zadetkom Kljuna v 27. minuti je Slovan prišel celo do +8 (19:11), na polčas pa odšel z rezultatom 20:15.
Po odmoru je sledilo nekaj "črnih" minut Slovana, ko so se vrstile napake v napadu in slabi streli. Slabše vračanje v obrambo so kaznovali nasprotniki in se v 38. minuti približali le na dva gola zaostanka (22:20). Trener Uroš Zorman je v 42. minuti tako vzel minuto odmora, po tem je takoj silovito zadel Leon Ljevar. Sledilo je nekaj hitrih in lepih akcij Slovana ter še zadetki Tadeja Kljuna in Tima Cokana. Povezano in preudarno se je Slovan do 49. minute vrnil na +5 (29:24). V vratih Slovana je izvrstnega Bojića zamenjal Aljaž Panjtar in poskrbel za pomembne obrambe. Ko je v 54. minuti Tarik Mlivić povečal na šest golov prednosti je bilo vsega praktično konec.
"Prvi polčas smo res dobro odigrali, v drugem delu pa padli v igri, kar se nam ne sme ponavljati. Smo dobra in povezana ekipa, zato smo se nato tudi lažje vrnili in zmagali," je po prvi efropski zmagi Slovana po poetnajstih lčetih povedal vratar Nebojša Bojić je po tekmi dejal, da so veseli premierne evropske zmage. "Sedaj bo vse lažje."
Izid:
RD LL Grosist Slovan - CS Minaur Baia Mare 35:29 (20:15)
RD LL Grosist Slovan: Bojić (9 obramb), Panjtar (3 obrambe), Jovičič 2, Višček, Cokan 4, Ljevar 12, Marguč, Mlivić 5, Kljun 3, Mehmedčehajić 1, Brozović, Grginič, Skube 6, Zobec 2, Hrastnik, Suholežnik.
CS Minaur Baia Mare: Terekhov (3 obrambe), Makaria (2 obrambi), Nagy 2, Stancciu 0, Moldovan 4, Botea 7, Racolta, Cumpanici 2, Kotrc 2, Pop 2, Vujić 3, Da Silva 3, Fotache 1, Sabou 1, Ardelean 1, Barbul 1.
