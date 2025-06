Slovan po zmagi v Velenju novi slovenski rokometni prvak

Slovan je peta ekipa, ki je po slovenski osamosvojitvi osvojila državno prvenstvo. Na vrhu razpredelnice je Celje Pivovarna Laško s 26 naslovi, Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat so slavili Prule 67, Koper in Slovan. Ekipa iz slovenske prestolnice je v rednem delu osvojila prvo mesto, potem ko je na 22 odigranih tekmah dosegla 18 zmag, neodločen izid in doživela tri poraze. V skupini A za prvaka je na šestih tekmah petkrat zmagala in enkrat igrala neodločeno. V polfinalu je ugnala Trimo Trebnje z 2:0 v zmagah, v velikem finalu pa s tem izidom še Gorenje Velenje.

Ljubljančani so zaznamovali domačo sezono 2024/25. Varovanci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po aprilskem zmagoslavju na zaključnem turnirju slovenskega pokala v dvorani na Kodeljevem svoje domače tekmece pokorili še v ligaškem tekmovanju.

Rokometaši ljubljanskega Slovana so prvič v samostojni Sloveniji prišli do naslova državnih prvakov.

Gosti so silovito odprli tekmo v Šaleški dolini. V sedmi minuti so povedli s 4:0, v deseti pa s 7:2. V nadaljevanju njihova premoč na igrišču ni bila več tako izrazita. Velenjčani so med 15. in 19. minuto naredili delni izid 4:0 in povsem zadihali za ovratnik papirnatim favoritom iz Ljubljane (8:9), v 22. minuti pa so jih po golu Anžeta Blagotinška ujeli ter prvič na tekmi izenačili na 10:10.

Do odhoda na veliki odmor je bila tekma povsem enakovredna, gosti pa so drugo polovico tekme začeli z golom prednosti (15:14). V začetku drugega polčasa se je odvijal srdit boj za vsak košček igrišča. Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili najprej konkurenčni telesno močnejšim in višjim Ljubljančanom, sredi polčasa pa so zaostali za pet golov (20:25, 21:26).