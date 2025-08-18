Svetli način
Slovan proti Krki: za superpokalno lovoriko

Ljubljana, 18. 08. 2025 14.11 | Posodobljeno pred 13 dnevi

M.J.
Začetek nove klubske rokometne sezone se nezadržno bliža. V Sloveniji jo bomo začeli s tekmo moškega Super pokala, ki ga bo prvič v zgodovini gostil Črnomelj. Obračun LL Grosista Slovana in Krke bo 30. avgusta ob 19. uri.

Rokometna sezona 2025/26 se bo znova začela z dvobojem za slovenski Super pokal. Za prvo lovoriko nove tekmovalne sezone se bosta v športni dvorani Srednje šole Črnomelj pomerila LL Grosist Slovan, aktualni prvak Lige NLB in zmagovalec Pokala Slovenije, ter Krka, pokalna podprvakinja.

Uroš Zorman s svojimi varovanci lovi prvo lovoriko v sezoni.
Uroš Zorman s svojimi varovanci lovi prvo lovoriko v sezoni. FOTO: Damjan Žibert

Od leta 2007, ko je Super pokal potekal prvič, je bilo izpeljanih 14 dvobojev. Ljubljančani bodo v Beli krajini na Super pokalu nastopili prvič v zgodovini, Krka pa drugič – prvič je nastopila leta 2018 v domači dvorani Marof in obračun proti Celju Pivovarni Laško tudi dobila.

Prav pri zasedbi Celja Pivovarne Laško se lahko pohvalijo, da je bila najboljša osemkrat (2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023), štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje (2009, 2011, 2012, 2022), enega pa poleg Krke še Cimos Koper (2008).

Slovan in Krka se bosta udarila v superpokalu
Slovan in Krka se bosta udarila v superpokalu FOTO: Aljoša Kravanja

Superpokalna tekma velja za poseben uvod v sezono. Ne zgolj zato, ker prinaša prvo lovoriko, temveč gre za pravi rokometni praznik, ki navijačem ponuja vpogled v pripravljenost najboljših slovenskih moštev minule sezone ter napoveduje razburljive dvoboje pred začetkom ligaških tekmovanj.

rokomet superpokal
