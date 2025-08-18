Slovan proti Krki: za superpokalno lovoriko

Rokometna sezona 2025/26 se bo znova začela z dvobojem za slovenski Super pokal. Za prvo lovoriko nove tekmovalne sezone se bosta v športni dvorani Srednje šole Črnomelj pomerila LL Grosist Slovan, aktualni prvak Lige NLB in zmagovalec Pokala Slovenije, ter Krka, pokalna podprvakinja.
Od leta 2007, ko je Super pokal potekal prvič, je bilo izpeljanih 14 dvobojev. Ljubljančani bodo v Beli krajini na Super pokalu nastopili prvič v zgodovini, Krka pa drugič – prvič je nastopila leta 2018 v domači dvorani Marof in obračun proti Celju Pivovarni Laško tudi dobila.
Prav pri zasedbi Celja Pivovarne Laško se lahko pohvalijo, da je bila najboljša osemkrat (2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023), štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje (2009, 2011, 2012, 2022), enega pa poleg Krke še Cimos Koper (2008).
Superpokalna tekma velja za poseben uvod v sezono. Ne zgolj zato, ker prinaša prvo lovoriko, temveč gre za pravi rokometni praznik, ki navijačem ponuja vpogled v pripravljenost najboljših slovenskih moštev minule sezone ter napoveduje razburljive dvoboje pred začetkom ligaških tekmovanj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.