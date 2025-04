Krka šokirala Celje, Slovan že drugič v tednu dni nadigral Velenjčane

Rokometašem Slovana in Gorenja je na Kodeljevem pripadlo uvodno dejanje zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja. Uspešnejši so bili Ljubljančani, ki so tako že drugič v tednu dni nadigrali Velenjčane (22:27). Na drugi polfinalni tekmi je Krka presenetila Celje Pivovarno Laško (34:29). Na obeh obračunih sta bila junaka zmagovalnih zasedb vratarja, pri Slovanu je blestel Aljaž Panjtar, pri Novomeščanih pa Jure Blaževič.