Slovan se je z zmago približal vodilnemu Celju

Uvodne minute so minile v znamenju izbrancev gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so tekmo odprli z 0:2, po vodstvu s 2:4 pa so gostitelji naredili delni izid 3:0 in v 11. minuti po zadetku Luke Perića prvič povedli s 5:4.

Do konca polčasa se je odvijal povsem enakovreden boj, v 18. minuti pa sta slovenska sodnik David Sok in Bojan Lah pomembnemu členu v ljubljanski vrsti ter slovenskemu reprezentantu Stašu Slatineku Jovičiču pokazala rdeči karton.

Celjani so v 25. minuti prvič na dvoboju povedli za dva gola (11:9), Ljubljančani pa so v končnici zaigrali bolje in se po golu Adija Mehmedćehajića na odmor odpravili z minimalno prednostjo (14:13).

V drugi polovici tekme so igralci obeh ekip prikazali bojevito in požrtvovalno igro, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj modri ter preudarni Ljubljančani.

V 48. minuti so po zadetku Mehmedćehajića prvič na dvoboju povedli za tri gole (20:23), šest minut kasneje pa je Jure Dolenec po natančnem strelu s sedemmetrovke svoje soigralce popeljal do vodstva s +5 (22:27).

Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Paula Pereire so se tri minute pred koncem približali na dva gola (26:28). Po zapravljeni sedemmetrovki Dolenca so imeli napad za gol zaostanka, a se je z bravurozno obrambo izkazal vratar Rok Zaponšek, Ljubljančani pa so nato z golom Kenana Pajta dobro minuto pred koncem povedli s 26:29 in dokončno nagnili tehtnico na svojo stran.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Mehmedćehajić s sedmimi in Jaka Malus s petimi goli, v celjski pa Uroš Milićević s sedmimi zadetki. Njegova soigralca Perić in Alex Bognar sta dosegla po šest golov.