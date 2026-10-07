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Slovan še naprej 'udarno' v Evropi: 'Prostora za napredek je še ogromno'

Ljubljana, 07. 10. 2026 07.34 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
RD Slovan - RK Celje

Rokometaši RD LL Grosist Slovan nadaljujejo sijajen začetek skupinskega dela EHF Evropske lige. Po zmagi na Madžarskem so bili uspešni tudi na prvem evropskem večeru pred domačimi navijači in v Hali Tivoli z 34:29 premagali islandski Valur. Z drugo zmago v prav toliko tekmah so Ljubljančani prevzeli tudi vodstvo v skupini H in se močno približali napredovanju.

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Slovan je odlično odprl obračun drugega kroga in si že v prvem polčasu priigral visoko prednost. Z učinkovito igro v napadu in čvrsto obrambo so Ljubljančani gostom z Islandije dovolili le 12 zadetkov ter na odmor odšli z osmimi goli naskoka (20:12). 

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Ekipa pod vodstvom Uroša Zormana je tudi v nadaljevanju zadržala nadzor nad tekmo. Valur je uspel zmanjšati zaostanek, a domači niso dovolili, da bi bila njihova prednost resneje ogrožena. Po 60 minutah je na semaforju pisalo 34:29, Slovan pa je zmagi v Tatabányi dodal še prvo evropsko slavje pred domačimi navijači v Hali Tivoli.

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Po dveh odigranih krogih so Slovanovci s popolnim izkupičkom štirih točk prevzeli vodstvo v skupini H, v kateri se za dve mesti za napredovanje iz skupine potegujejo še Valur, Mors-Thy in Tatabánya.

Klemen Ferlin
Klemen Ferlin
FOTO: RD Slovan

Najbolj razpoložen v napadu je bil Mirko Latković, ki je dosegel šest zadetkov. Tarik Mlivić in Stefan Žabić sta jih prispevala po pet, Tim Cokan in Ilija Brozović pa po štiri. Med strelce se je z enim zadetkom vpisal tudi vratar Klemen Ferlin, ki je pomemben delež k zmagi dodal še s 13 obrambami. Ob 31-odstotni uspešnosti je ubranil tudi dve sedemmetrovki.

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"Najprej bi se rad zahvalil vsem navijačem, ki so prišli na tekmo in nas podprli. Zelo smo veseli prve domače zmage v Evropi. Mislim, da je bila ključna predvsem dobra obramba v prvem polčasu, iz katere smo dosegli veliko lahkih zadetkov. Tako smo si priigrali razliko, ki smo jo nato varno držali tudi v drugem polčasu. Vemo pa, da je še veliko prostora za napredek. To se je pokazalo predvsem v drugem polčasu, ki ni bil na ravni prvega. V petek na naslednji tekmi lige NLB želimo to popraviti, odigrati dva enakovredna polčasa in ponovno zmagati," je po drugi evropski zmagi za uradno klubsko spletno stran povedal Stefan Žabić.

Stefan Žabić
Stefan Žabić
FOTO: RD Slovan

Slovan zdaj čaka novo evropsko gostovanje. V tretjem krogu skupine H se bo v torek, 13. oktobra, ob 18.45, na Danskem pomeril z ekipo Mors-Thy Håndbold.

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