Slovan se še krepi: na Kodeljevem tudi Miklavec

Vid Miklavec, ki šteje 23 let, je športno pot začel v Izoli, sedaj pa se vrača v vrste Slovana. V Ljubljani je igral že v prvem delu sezone 2021/22, kamor ga je po prestopu v Trebnje posodil tamkajšnji prvoligaš. V zadnji sezoni je za Trimo v slovenskih tekmovanjih odigral 28 tekem in dosegel 113 zadetkov. Z njim se je veselil bronaste medalje v Ligi NLB. S Slovanom je sklenil sodelovanje do poletja 2028.