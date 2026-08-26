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Slovan se vrača razvoju mladih: 'Da bomo kader za prvo ekipo črpali z domačimi'

Ljubljana, 26. 08. 2026 12.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jure Dolenec

Slovenski klubski rokometni podprvak Slovan bo v sezoni nastopal na treh frontah – domačem prvenstvu, Pokalu Slovenije in EHF Evropski ligi. Kodeljevčani po letu premora, ko je prestol zavzelo Celje, spet želijo na sam vrh slovenskega klubskega rokometa.

Jure Dolenec je bil s Slovanom tudi prvak kot igralec.
Jure Dolenec je bil s Slovanom tudi prvak kot igralec.
FOTO: Damjan Žibert

V pripravljalnem obdobju je odigral sedem tekem, ena ga še čaka na Kodeljevem proti RK Nexe Našice. Tekme v Evropi bo predvidoma igral v Hali Tivoli, prvenstvene in pokalne pa na Kodeljevem ob petkih ob 18.30 oziroma sobotah ob 18. uri. Prva domača tekma bo na Kodeljevem v soboto, 5. septembra, ob 18. uri proti RD Riko Ribnica.

Na mladih svet stoji

Veliko pozornosti RD LL Grosist Slovan namenja tudi razvoju mladih in rokometni akademiji. Športni direktor Jure Dolenec ob tem poudarja, da rezultatov ni pričakovati čez noč. "Gre za projekt, ki traja več let. Mislim, da smo kadetsko in mladinsko ekipo že dvignili in pričakujemo, da bosta v samem vrhu prvenstev. Kar se tiče ostalbo šeih selekcij, bo še trajalo. Prisotni smo na dvanajstih osnovnih šolah, imamo približno 200 otrok v minirokometu, kar bo postopoma prineslo rezultate. Ne želimo, da se dogaja, tako kot je zdaj – v določenih generacij so samo po trije igralci – naš cilj je, da imamo na generacijo okoli 20 igralcev in da bo Slovan velik del igralcev sposoben črpat iz svoje lastne rokometne šole," je bil izčrpen nekdanji legendarni reprezentant Jure Dolenec

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"To, seveda ne gre čez noč. Fantje, ki so vstopil v Slovanovo rokometno šolo, se bodo lahko članski ekipi približali šele čez osem let. Delamo pa tudi na tem, da nekateri perspektivni igralci iz Slovenije in Balkana pridejo v Slovan, da se bodo razvijali in bomo na njih računali med člani v prihodnje," je zaključil prvi operativec slovenskih podprvakov iz Ljubljane. 

Kadrovanje Slovana: obe rubriki polni

Prihodi: Urban Pipp (desno krilo), Uroš Knavs (levo krilo), levi Kiril Samoila (levi zunanji), Roko Trivković (krožni napadalec), Stefan Čavor (desni zunanji), Klemen Ferlin (vratar) in Domen Tajnik (srednji zunanji), Mirko Latković (desni zunanji – minulo sezono na posoji) in Ahmed Begić (srednji zunanji – minulo sezono na posoji).

Uroš Zorman ostaja na klopi Slovana.
Uroš Zorman ostaja na klopi Slovana.
FOTO: Damjan Žibert

Odhodi: Lovro Višček, Bine Pirc, Gašper Hrastnik, Kenan Pajt, David Kovačič, Gal Marguč, Matic Suholežnik, Leon Ljevar, Bruno Vili Zobec, Adi Mehmedčehajić

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