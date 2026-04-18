Celjani po zmagi nad Trebanjci do 23. naslova pokalnih prvakov

Celjski rokometaši do 23. pokalnega naslova Damjan Žibert

Rokometaši iz knežjega mesta so veliki zmagovalci letošnjega zaključnega turnirja v kultni dvorani pod Rožnikom. Mlada celjska zasedba je v petkovem polfinalu najprej po izvajanju sedemmetrovk ugnala branilce lanskega naslova s Kodeljevega, na današnji finalni tekmi pa je bila boljša tudi od dolenjske zasedbe, ki je v polfinalu premagala Slovenj Gradec.

Celjska ekipa je daleč pred vsemi po uspešnosti v pokalnem tekmovanju, na letošnjem turnirju v slovenski prestolnici je osvojila že svoj 23. naslov. Po tri naslove imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa rokometaši Slovan, Trebnja, Hrpelj in Prul.

Na finalnem obračunu se je od prve minute razvnel srdit boj za vsak košček igrišča, rahla pobuda pa je bila uvodoma na strani izbrancev velenjskega trenerja na dolenjski klopi Branka Tamšeta. V 14. minuti so prvič povedli za tri gole (8:5), a rokometni mladci iz Celja so bili vseskozi blizu izkušenejšim Dolenjcem. S svojimi "mini-serijami" v golih so jih vselej ujeli ter v 19. minuti izenačili na 10:10. Štajerci so prvo vodstvo na dvoboju priigrali v 26. minuti, ko je Tadej Mazej zadel za 14:13. Do odhoda na veliki odmor niso popustili, v 28. minuti so po zadetku Uroša Milićevića s sedemmetrovke povedli s 15:13. Pri Trebanjcih je v prvem polčasu blestel Jaka Soršak, ki je dosegel kar osem od skupno 15 golov za svojo ekipo, pri Celjanih pa je bil najučinkovitejši Milićević s petimi goli, od tega jih je štiri dosegel po sedemmetrovkah.

Izbranci celjskega stratega Klemna Luzarja so imeli v začetku druge polovice tekme absoluten nadzor na igrišču. Že v 35. minuti so si po golu Lucijana Korošca priigrali pet golov prednosti (22:17) in Tamšeta prisilili, da je zahteval minuto odmora. A Celjani v nadaljevanju niso popustili, njihova obramba je bila še naprej na visoki ravni, napad pa raznovrsten, nevarnost za dolenjsko obrambo je pretila z vseh položajev, tako da so minuto kasneje povišali na +6 (24:18). Trebanjci niso vrgli puške v koruzo, po delnem izidu 5:0 so jim v 40. minuti povsem zadihali za ovratnik (23:24) in tekma je bila ponovno povsem odprta. Prelomni trenutki dvoboja so vendarle minili v znamenju Celjanov. Na črno obdobje v svoji igri so hitro pozabili, znova so prevzeli pobudo ter si v 50. minuti po golu Andraža Makuca priigrali prednost petih zadetkov (31:26).

"Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov," je po zmagi dejal prvi strelec Celjanov na finalni tekmi Milićević. "V tekmo smo krenili tako, kot smo se dogovorili, saj so se fantje stoodstotno držali vsega, kar smo načrtovali. Predvsem je bila razmeroma dobra naša obramba, kar se je odražalo tudi na rezultatu, prav tako je bil napad na zelo visoki ravni. Ko pa smo v dobri minuti in pol naredili štiri kardinalne napake, je sledil nekakšen šok. Celjani so to elegantno znali izkoristiti. Ko so nas v začetku drugega polčasa zatrli v kali, smo pri zaostanku šestih zadetkov porabili veliko več energije, kot bi jo sicer, da smo lovili priključek. /.../ Pri nas je v vseh segmentih igre nekaj manjkalo, Celjani pa so pokazali svojo kakovost in jim lahko le čestitam," je po porazu dejal trener Tamše.

Trebanjci v zadnjem delu tekme niso izpeljali novega jurišnega napada, dve naporni tekmi v manj kot 24 urah so jim enostavno vzele preveč moči za morebiten preobrat in slavje Celjanov v slovenski prestolnici se je lahko začelo. Pri Celjanih je bil na finalni tekmi najučinkovitejši Milićević z osmimi goli, Makuc je za zmago prispeval šest zadetkov. Soršak je za Trebanjce dosegel devet golov.

Tretje mesto pripadlo Slovanu

LL Grosist Slovan FOTO: RD LL Grosist Slovan

Ljubljančani so po celjski polfinalni "mrzli prhi" osvojili tretje mesto po zmagi nad tekmeci iz Slovenj Gradca, a močno zaostali za svojim primarnim ciljem - ubranitvijo naslova z lanskega pokalnega turnirja na Kodeljevem. Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so v prvi polovici uvodnega polčasa prikazali slabo predstavo in si pridelali tri gole zaostanka (4:7, 7:10, 8:11). Po tem primanjkljaju v zadetkih so se le prebudili, v obeh smereh so pokazali boljšo igro in v 26. minuti povedli s 15:11, na polovici tekme pa je njihova prednost znašala +3 (16:13).

RD LL Grosist Slovan FOTO: RD LL Grosist Slovan