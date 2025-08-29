Slovan v vlogi velikega favorita, Krka pa upa na slab dan tekmeca

S sobotnim superpokalnim dvobojem se bo v Črnomlju začela nova rokometna sezona v slovenskih tekmovanjih. V športni dvorani Srednje šole Črnomelj nasproti stali ekipi LL Grosista Slovana in Krke. Ljubljančani so v lanski sezoni posvojili obe klubski lovoriki.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pred sezono 2025/26 se je Slovan okrepil s šestimi slovenskimi igralci – Slovanov dres so oblekli Staš Skube, Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Kljun, Vid Miklavec in Lovro Višček. Kapetan ekipe RD LL Grosist Slovan Ilija Brozović pravi, da so se novinci odlično vklopili v ekipo. "Ekipa je v primerjavi z minulo sezono doživela nekaj sprememb. Novinci so se hitro privadili na novo okolje, vzdušje znotraj ekipe pa je dobro od prvega dne priprav v Kranjski Gori, kjer smo takoj začeli s krepitvijo ekipnega duha. Na vrhu je vedno težje ostati, kot se nanj prebiti, a menim, da imamo ekipo za velike stvari. V novi sezoni moramo zadržati raven obrambe iz minule, naša glavna naloga pa bo izboljšati tranzicijo igre iz obrambe v napadu in samo igro v napadu," za klubsko spletno stran pravi Brozović.

Najmlajši v Slovanovi članski zasedbi Tarik Mlivić, ki je v letu 2025 okusil tako naslov državnega kot pokalnega prvaka, pravi, da niso pomembni posamezniki. "Le dobro povezana ekipa nosi uspehe. Prav zaradi odločne in uigrane ekipe nam je v pretekli sezoni uspel velik met. Tu nisem pomemben jaz kot posameznik, ampak je pomemben vsak člen Slovanove zasedbe, ki se poveže v celoto," pravi Velenjčan v dresu Slovana.

Grosist Slovan je aktualni slovenski rokometni državni prvak FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"V minuli sezoni so bili igralci glavni "kreatorji" naših uspehov, glede nove sezone pa bom rekel, da je vedno lahko še boljše. Menim, da so fantje v priprave stopili veliko bolje pripravljeni kot lani. Jedro ekipe je ostalo isto, kar pomeni, da večjih sprememb ni bilo. To nam je omogočilo, da smo lahko že od prvega dne začeli delati na polno. Na srečo je ekipa večinoma ostala zdrava, razen nekaj manjših poškodb, ki so igralce oddaljile s treningov za dan ali dva. Na papirju imamo zagotovo najboljšo ekipo v Sloveniji, a to bomo morali dokazati na igrišču," za klubsko spletno stran pravi Uroš Zorman.

LL Grosist Slovan - Krka v finalu superpokala. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand