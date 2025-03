Slovan vodilni po rednem delu, obeta se napeta končnica

Od treh vodilnih zasedb je imela na zadnji tekmi rednega dela najtežje delo ljubljanska, ki pa je svojo nalogo v Stični opravila brez napake. Ekipa Slovana se je na lestvici s sedemintridesetimi točkami izenačila z ekipo Celja Pivovarne Laško, ki je slavila nad Misteralom iz Krškega. Zaradi boljšega izplena na medsebojnih tekmah, so varovanci Uroša Zormana vodilni po rednem delu. "Nihče ni pričakoval, da bomo jesenski prvaki in sedaj vodilni po rednem delu. Pred nami je reprezentančni premor, nato pa sledi drugi del in končnica, ko bo treba dobro zavihati rokave," je za uradno spletno stran RZS dejal Zorman. Celjani zasedajo drugo mesto, tretji pa je Trimo, ki je z minimalno razliko slavil v Kopru.

Ekipa Gorenja Velenja je kljub porazu proti sosedom iz Slovenj Gradca, ki redni del zaključujejo kot šesti, zasedla četrto mesto. S točko manj, so peti rokometaši Krke, ki so na tekmi 22. kroga premoč morali priznati Ormožanom. Na osrednji tekmi kroga so slavili Ribničani, ki bodo v drugi del vstopili s sedmega mesta. Med osem najboljših ekip pa so se uvrstili tudi rokometaši Urbanscape Loke.