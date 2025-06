Slovan z 'dvokorakom' v finale, v obračunu Celjanov in Velenjčanov bo odločala tretja

Ljubljančani so bili v prelomnih trenutkih bolj zbrani, po zadetku Ilije Brozovića so v 58. minuti povedli s 23:20, lep kapital v golih pa zadržali do zadnjega zvoka sirene. V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec s šestimi goli, vratar Nebojša Bojić pa je zbral 11 obramb. Miklavec je za trebanjsko zasedbo dosegel sedem zadetkov.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so sijajno odprli drugi polčas. Po delnem izidu 3:0 in vodstvu s 15:10 pa je reagiral tudi njegov makedonski kolega na trebanjski klopi Radovan Stojanovik in zahteval minuto odmora. Njegovi varovanci so bili nato veliko bolj konkurenčni gostom, postopoma so jih lovili, v 52. minuti pa jim po golu Vida Miklavca povsem zadihali za ovratnik (20:21).

Prva polovica tekme v Mokronogu je minila v povsem enakovredni predstavi. Trebanjska zasedba je povedla z 2:0, nato pa sta se ekipi neprestano izmenjavali v vodstvu in imeli največ gol prednosti. Tako je bilo do 28. minute, ko je krilni igralec gostujočega moštva Adi Mehmedćehajić najprej zadel za 11:9, tik pred odhodom na veliki odmor pa še za 12:10, kar je bil tudi izid na polovici izenačenega dvoboja.

Sosedski derbi 'zahteva' odločilno tekmo

Prva polovica tekme med petkratnimi državnimi prvaki iz Velenja in 26-kratnimi iz Celja je minila v enakovredni predstavi. Do 20. minute so se tradicionalni tekmeci neprestano izmenjavali v vodstvu, pri izidu 12:12 pa so si gosti po delnem izidu 3:0 priigrali tri prednosti (15:12).

Končnica prvega polčasa je minila v znamenju rokometašev iz Šaleške doline, po verižnih golih Tarika Mlivića, Oleksija Jankovskega, Eneja Slatinka Jovičiča in Gotija Maričića so na polčasu vodili s 17:16. Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so v začetku drugega polčasa še za odtenek dvignili raven svoje igre ter povedli za tri gole (23:20, 24:21, 25:22), a so Celjani med 41. in 45. minuto naredili delni izid 4:0 in znova povedli s 26:25, tri minute kasneje pa z 28:26.

V prelomnih trenutkih dvoboja so odločale malenkosti, bolj zbrani in preudarni pa so bili Velenjčani. Po dveh golih Urbana Pippa s sedemmetrovke so v 58. minuti povedli z 32:30, isti igralec pa je dobro minuto pred koncem iz igre povišal na 33:30 in tekmico dokončno nagnil na domačo stran. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Pipp z osmimi in Jankovski s šestimi goli, v gostujoči pa Luka Perić z desetimi in Žiga Mlakar z osmimi zadetki.

Izida, polfinale:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 21:25 (10:12)

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 35:32 (17:16)