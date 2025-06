Slovanovci po dvojni kroni prišli na okus: To je šele začetek nečesa večjega

Rokometaši LL Grosist Slovan so na drugi tekmi finala Lige NLB z rezultatom 29:26 premagali Gorenje Velenje in se veselili prvega, zgodovinskega naslova državnega prvaka. Slovan je peta ekipa, ki je po slovenski osamosvojitvi osvojila državno prvenstvo. Na vrhu razpredelnice je Celje Pivovarna Laško s 26 naslovi, Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat so slavili Prule 67, Koper in Slovan. Na to lovoriko je Slovan čakal že 45 let – edino doslej je osvojil v nekdanji Jugoslaviji v sezoni 1979/80.

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



































FOTOGALERIJA: Grosist Slovan novi slovenski rokometni državni prvak icon-picture-layer-2 1 / 19

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovanovci so zaznamovali domačo sezono 2024/25. Varovanci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po aprilskem zmagoslavju na zaključnem turnirju slovenskega pokala v dvorani na Kodeljevem svoje domače tekmece pokorili še v ligaškem tekmovanju.

Ekipa iz slovenske prestolnice je v rednem delu osvojila prvo mesto, potem ko je na 22 odigranih tekmah dosegla 18 zmag, neodločen izid in doživela tri poraze. V skupini A za prvaka je na šestih tekmah petkrat zmagala in enkrat igrala neodločeno. V polfinalu je ugnala Trimo Trebnje z 2:0 v zmagah, v velikem finalu pa s tem izidom še Gorenje Velenje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rokometaši RD LL Grosist Slovan so postali državni prvaki! V finalu so z 2:0 v zmagah premagali prvake pretekle sezone (2023/24) RK Gorenje Velenje in se veselili zgodovinskega uspeha. Ekipa Uroša Zormana je skozi sezono stopnjevala formo, se dvigovala, delovala povezano in kot eno. V tem duhu je tako osvojila obe državni lovoriki. Piše se zgodovina.

Jure Dolenec bo odslej opravljal vlogo direktorja pri Slovanu, Uroš Zorman pa je v petem poskusu le prišel do naslova slovenskega prvaka. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovan je namreč v začetku aprila osvojil prvo lovoriko v zgodovini samostojne Slovenije, saj je postal pokalni prvak, zdaj je temu dodal še naslov državnega prvaka. Na to lovoriko je Slovan čakal že 45 let – edino doslej je osvojil v nekdanji Jugoslaviji v sezoni 1979/80.

Ekipa pod vodstvom Zormana je v tej sezoni na tekmah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja na 38 tekmah Lige NLB vknjižila 33 zmag, 2 neodločena izida in 3 poraze. Zadnjo tekmo je izgubila v 17. krogu lige Lige NLB 20. decembra 2024 proti RD Riko Ribnica. "Najprej iskrene čestitke ekipi Gorenja za korektno in borbeno predstavo na obeh tekmah. Verjamem, da smo si zmago v tej seriji z 2:0 povsem zaslužili. Skozi celotno sezono smo dokazovali, da smo najboljša ekipa v Sloveniji, kar smo zdaj tudi potrdili z državnim naslovom. Ponosen sem, da sem del te ekipe in tega zgodovinskega uspeha Slovana. Verjamem, da je to šele začetek nečesa večjega," je dejal nekdanji rokometaš Celja Jaka Malus, ki je na drugi finalni tekmi v Velenju pobral nagrado za najboljšega posameznika dvoboja.

Uroš Zorman in Jaka Malus FOTO: Damjan Žibert icon-expand