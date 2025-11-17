Slovanovci v Španiji za 'biti ali ne biti'

Ekipo RD LL Grosist Slovan čaka tekma za biti ali ne biti. Po porazu na domačem igrišču proti Špancem morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del EHF Evropske lige.

Pred dnevi v Stožicah je slab start v tekmo Slovanovcem preprečil boljši rezultat. FOTO: RD LL Grosist Slovan icon-expand

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretjem krogu Evropske lige v dvorani Stožice minuli teden izgubili proti španskemu Granollersu z 29:34, zdaj pa jih v predmestju Barcelone v torek čaka nov obračun z istim tekmecem. Desno krilo RD LL Grosist Slovana, ki se je vrnil na igrišče po poškodbi, Kenan Pajt, se skupaj z ekipo zaveda, kaj je pred njimi in o čem odloča tekma v Španiji, kar prinaša pritisk na slovenske prvake. "Psihološki pritisk spada k opisu dela profesionalnega športnika, zato to ne sme biti nič posebnega. Zagotovo je le-tega pred to tekmo več, ampak kot športniki bi se morali veseliti takšnih izzivov. Zaupam v sposobnosti naše ekipe," za uradno klubsko spletno stran pravi Velenjčan v dresu Ljubljančanov.

Na tekmi proti Granollers pred tednom dni v ljubljanskih Stožicah je Slovan klonil z 29:34 (12:18), kar je bil glede na prikazano igro na koncu še dokaj soliden poraz. Na tej tekmi je bil Slovan neprepoznaven, prepričani so, da so naredili vse mogoče napake, ki jih ne morejo in ne smejo več ponoviti. "Taktično smo se dogovorili, kaj in kako jih bomo silili v napake oziroma izkoriščali le-te. Na žalost se našega načrta v Stožicah nismo najbolje držali, poleg tega pa smo tudi zgrešili ogromno 'zicerjev'. Tukaj bomo iskali izboljšave za povratno tekmo," razmišlja Pajt.

Slovan je v Skupini C EHF Evropske lige trenutno na tretjem mestu za Skendeborg Aarhusom (6 točk) in Granollersom (3 točke) z dvema točkama. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora osvojiti eno izmed prvih dveh mest. Zato je torkova tekma v Španiji ključna – zmaga in razlika v zadetkih. "Definitivno moramo igrati precej hitrejši rokomet v napadu ter mnogo bolj energično v obrambi. Seveda bo za zmago odločala tudi razpoloženost naših vratarjev ter naša zbranost pri zaključkih napadov," še dodaja 27-letnik.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po torkovem gostovanju v Španiji se bo Slovan odpravil še v Romunijo k Baia Mare, kjer bo prav tako moral zmagati. Za zaključek prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra, na domačem igrišču gostil Aarhus. Slovana v tem tednu sicer ne čaka nobena tekma več, prihodnjo soboto (29. novembra), bo nato v dvorani na Kodeljevem gostil RK Škofljico v Ligi NLB. Več o prihajajočih tekmah lahko preberete tukaj.