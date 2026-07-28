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Slovan bo letos še bolj resno 'mislil' v Evropi

Ljubljana, 28. 07. 2026 18.31 pred 12 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
RD Slovan - RK Celje

Rokometaši RD LL Grosist Slovan so pred nekaj dnevi začeli s pripravami na novo sezono. V tem tednu trenirajo v Ljubljani, konec tedna se odpravljajo v Kranjsko Goro. Ljubljančani bodo v sezoni 2026/27 znova igral v EHF Evropski ligi, kjer jim je žreb namenil skupino H. Med 32 sodelujočimi klubi bo Slovenijo kot aktualni podprvak zastopal RD LL Grosist Slovan.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Po poletnem premoru so se v Ljubljani zbrali rokometaši Slovana – z novo energijo in novi obrazi. Ekipa se je po zaključku sezone 2025/26, ko je Slovan osvojil naslov slovenskega podprvaka in igral v EHF Evropski Ligi spremenila. Tako so se na prvih testiranjih zbrali rokometaši, ki so ostali in novinci. V sezono 2026/27 v dresu Slovana vstopajo desno krilo Urban Pipp, levo krilo Uroš Knavs, levi zunanji Belorus Kiril Samoila, krožni napadalec Hrvat Roko Trivković, desni zunanji Črnogorec Stefan Čavor, slovenski vratar Klemen Ferlin in slovenski organizator igre Domen Tajnik. Ekipi se v tej sezoni – po letu dni posoje – pridružujeta tudi Mirko Latković in Ahmed Begić.

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Člana RD LL Grosist Slovana sta postala tudi perspektivna mladeniča – Jaka Podvršič in Krištof Kogovšek ter slovenski vratar Miljan Vujović, ki je odšel na posojo v poljsko Wislo.

Staš Slatinšek Jovičič
Staš Slatinšek Jovičič
FOTO: Damjan Žibert

Ekipa Slovana je medtem opravila tudi prvi trening v dvorani na Kodeljevem, ob tem je trener Uroš Zorman za uradno spletno stran dejal, da pričakuje zavzetost in prednost, da bo Slovan v tej sezoni deloval kot dobra ekipa in poskušal znova prinesti državni naslov v Ljubljano. "Vesel sem, da smo se znova zbrali, fantje so opravili testiranja in prišli v dobri telesni pripravljenosti. Vsi skupaj smo pozdravili novince, za katere si želim, da se čimprej spoznajo in povežejo s preostalimi in tvorijo izjemno ekipo."

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Slovan bo do 30. julija treniral v Ljubljani, nato pa se odpravil na priprave v Kranjsko Goro, kjer bodo odigrali pripravljano tekmo. Med 11. in 15. avgustom bo Slovan igral na turnirju v Doboju, 21. in 22. avgusta pa bo tekmoval na tradicionalnem Šilčevem memorialu. Prva tekma Lige NLB je predvidena za sredo, 2. september, ko bo Slovan gostoval pri novincu v ligi RK Ajdovščina.

V Evropski ligi v močni skupini

Kodeljevčani bodo v sezoni 2026/27 znova igral v EHF Evropski ligi, kjer jim je žreb namenil skupino H. Med 32 sodelujočimi klubi bo Slovenijo kot aktualni podprvak zastopal RD LL Grosist Slovan. V novi sezoni bo tekmovanje potekalo po prenovljenem sistemu. Vseh 32 ekip je bilo razdeljenih v osem skupin s po štirimi moštvi, kar obeta številne atraktivne evropske obračune že od samega začetka tekmovanja.

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Pred žrebom je Evropska rokometna zveza (EHF) klube razvrstila v štiri kakovostne bobne na podlagi najnovejše EHF klubske lestvice, pri žrebu pa je veljalo tudi pravilo zaščite držav, ki preprečuje, da bi se klubi iz iste države znašli v isti skupini.

Finale med Celjem in Slovanom. Junaki sezone so bili celjski pivovarji.
Finale med Celjem in Slovanom. Junaki sezone so bili celjski pivovarji.
FOTO: Damjan Žibert

Za RD Slovan žreb pomeni začetek nove evropske zgodbe in priložnost za dokazovanje na mednarodnem prizorišču. V skupini H, kjer dve mesti vodita v nadaljnje tekmovanje bo igral proti madžarskemu, islandskemu in danskemu nasprotniku.

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Skupinski del tekmovanja se bo odvil v šestih krogih, ki bodo na sporedu med 29. septembrom in 2. decembrom 2026. V končnico EHF Evropske lige se bosta iz vsake skupine uvrstili prvouvrščena in drugouvrščena ekipa, kjer se jima bodo pridružile še tretje- in četrtouvrščene ekipe iz skupinskega dela EHF Lige prvakov. Tako se bo v izločilnih bojih za naslov pomerilo 32 najboljših evropskih klubov iz obeh tekmovanj.

Skupina H
MOL Tatabanya KC (Madžarska)
Valur (Islandija)
RD LL Grosist Slovan (Slovenija)
Mors-Thy Handbold (Danska)

Razlagalnik

Uroš Zorman je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih slovenskih rokometašev v zgodovini. Kot igralec je na položaju srednjega zunanjega igralca dosegel izjemne uspehe, med drugim je štirikrat osvojil prestižno Ligo prvakov z različnimi klubi, kot sta Celje Pivovarna Laško in Ciudad Real. Znan je bil po svojem izjemnem pregledu nad igro, taktični inteligenci in sposobnosti vodenja ekipe na igrišču. Po končani igralski karieri se je uspešno podal v trenerske vode, kjer svoje bogate izkušnje z najvišje evropske ravni prenaša na mlajše generacije.

EHF Evropska liga je drugo najpomembnejše mednarodno klubsko rokometno tekmovanje v Evropi, takoj za EHF Ligo prvakov. Organizira ga Evropska rokometna zveza (EHF) in združuje vrhunske klube z vse celine, ki so se kvalificirali na podlagi svojih dosežkov v domačih prvenstvih. Tekmovanje služi kot pomembna platforma za razvoj igralcev in klubov, saj omogoča igranje proti močnim mednarodnim nasprotnikom, s čimer se dviguje kakovost rokometa v posameznih državah in zagotavlja prepoznavnost klubov na evropskem zemljevidu.

Kodeljevo je predel Ljubljane, ki ima v slovenskem športnem prostoru, še posebej v rokometu, dolgo in bogato tradicijo. Športni park Kodeljevo s svojo dvorano predstavlja srce rokometnega kluba Slovan. Ta lokacija je skozi desetletja gostila številne pomembne tekme in vzgojila generacije vrhunskih rokometašev. Dvorana na Kodeljevem ni le prostor za treninge in tekme, ampak simbol klubske identitete in stičišče ljubljanske rokometne skupnosti, ki ohranja duh enega najstarejših rokometnih središč v državi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
rokomet slovan zorman evropska liga
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