Slovan bo letos še bolj resno 'mislil' v Evropi

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Po poletnem premoru so se v Ljubljani zbrali rokometaši Slovana – z novo energijo in novi obrazi. Ekipa se je po zaključku sezone 2025/26, ko je Slovan osvojil naslov slovenskega podprvaka in igral v EHF Evropski Ligi spremenila. Tako so se na prvih testiranjih zbrali rokometaši, ki so ostali in novinci. V sezono 2026/27 v dresu Slovana vstopajo desno krilo Urban Pipp, levo krilo Uroš Knavs, levi zunanji Belorus Kiril Samoila, krožni napadalec Hrvat Roko Trivković, desni zunanji Črnogorec Stefan Čavor, slovenski vratar Klemen Ferlin in slovenski organizator igre Domen Tajnik. Ekipi se v tej sezoni – po letu dni posoje – pridružujeta tudi Mirko Latković in Ahmed Begić.

Člana RD LL Grosist Slovana sta postala tudi perspektivna mladeniča – Jaka Podvršič in Krištof Kogovšek ter slovenski vratar Miljan Vujović, ki je odšel na posojo v poljsko Wislo.

Staš Slatinšek Jovičič FOTO: Damjan Žibert

Ekipa Slovana je medtem opravila tudi prvi trening v dvorani na Kodeljevem, ob tem je trener Uroš Zorman za uradno spletno stran dejal, da pričakuje zavzetost in prednost, da bo Slovan v tej sezoni deloval kot dobra ekipa in poskušal znova prinesti državni naslov v Ljubljano. "Vesel sem, da smo se znova zbrali, fantje so opravili testiranja in prišli v dobri telesni pripravljenosti. Vsi skupaj smo pozdravili novince, za katere si želim, da se čimprej spoznajo in povežejo s preostalimi in tvorijo izjemno ekipo."

Slovan bo do 30. julija treniral v Ljubljani, nato pa se odpravil na priprave v Kranjsko Goro, kjer bodo odigrali pripravljano tekmo. Med 11. in 15. avgustom bo Slovan igral na turnirju v Doboju, 21. in 22. avgusta pa bo tekmoval na tradicionalnem Šilčevem memorialu. Prva tekma Lige NLB je predvidena za sredo, 2. september, ko bo Slovan gostoval pri novincu v ligi RK Ajdovščina. V Evropski ligi v močni skupini



Kodeljevčani bodo v sezoni 2026/27 znova igral v EHF Evropski ligi, kjer jim je žreb namenil skupino H. Med 32 sodelujočimi klubi bo Slovenijo kot aktualni podprvak zastopal RD LL Grosist Slovan. V novi sezoni bo tekmovanje potekalo po prenovljenem sistemu. Vseh 32 ekip je bilo razdeljenih v osem skupin s po štirimi moštvi, kar obeta številne atraktivne evropske obračune že od samega začetka tekmovanja.

Pred žrebom je Evropska rokometna zveza (EHF) klube razvrstila v štiri kakovostne bobne na podlagi najnovejše EHF klubske lestvice, pri žrebu pa je veljalo tudi pravilo zaščite držav, ki preprečuje, da bi se klubi iz iste države znašli v isti skupini.

Finale med Celjem in Slovanom. Junaki sezone so bili celjski pivovarji. FOTO: Damjan Žibert

Za RD Slovan žreb pomeni začetek nove evropske zgodbe in priložnost za dokazovanje na mednarodnem prizorišču. V skupini H, kjer dve mesti vodita v nadaljnje tekmovanje bo igral proti madžarskemu, islandskemu in danskemu nasprotniku.

Skupinski del tekmovanja se bo odvil v šestih krogih, ki bodo na sporedu med 29. septembrom in 2. decembrom 2026. V končnico EHF Evropske lige se bosta iz vsake skupine uvrstili prvouvrščena in drugouvrščena ekipa, kjer se jima bodo pridružile še tretje- in četrtouvrščene ekipe iz skupinskega dela EHF Lige prvakov. Tako se bo v izločilnih bojih za naslov pomerilo 32 najboljših evropskih klubov iz obeh tekmovanj. Skupina H

MOL Tatabanya KC (Madžarska)

Valur (Islandija)

RD LL Grosist Slovan (Slovenija)

Mors-Thy Handbold (Danska)