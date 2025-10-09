Slovancem so Krkaši generalka za Evropo

Slovan je v šestih krogih vknjižil pet zmag in en remi, pred njim pa je že nova tekma. V dvorani na Kodeljevem bo gostovala MRK Krka – ekipa, ki so jo na uvodu v sezono že premagali v lovu na superpokalno lovoriko. " Velikih skrivnosti med ekipama ni: dobro se poznamo in vemo, kaj pričakovati. Letos smo Krko premagali na superpokalu, cilje je seveda, da zmagamo tudi na prvem medsebojnem obračunu v državnem prvenstvu ," v izjavi za uradno spletno stran Slovana razmišlja levi zunanji Leon Ljevar .

Večina obračunov v prvih šestih krogih je bilo napetih in neizprosnih, Hrvat, ki je bil vpoklican v reprezentanco svoje države, pa o tem pravi: " Za nami je nekaj napetih tekem, kjer smo se malce mučili. Ampak počasi se dvigujemo in verjamem, da smo iz tekmo v tekmo boljši in zanesljivejši. Pomembno je tudi, da je vzdušje v slačilnici dobro ."

MRK Krka prihaja v Ljubljano s štirimi zmagami ter porazom in neodločenim izidom. V petek bo tekma ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem. "Naš recept mora temeljiti na dobri obrambi in zabijanju hitrih golov. Krka je zelo neugodna ekipa. Izdržati moramo dvoboje ena na ena in v napadu igrati s čim manj tehničnimi napakami," za uradno klubsko spletno stran še dodaja Ljevar.

To je zadnja generalka pred evropskim krstom Slovana v sezoni 2025/26, ko se bo v torek ob 20.45 v Hali Tivoli pomeril z romunsko Baio Mare.