Slovanovce testirala evropska velikana

Na prvi tekmi v sklopu priprav je Slovan na Kodeljevem igral obračun z novim prvoligašem, RK Frankstahl Radovljico in zmagal z 39:26 (19:16), teden dni kasneje se je v Gradcu pomeril z nemškim velikanom – rekorderjem po naslovih državnih prvakov THW Kielom in klonil za zadetek – bilo je 33:32 (19:15).
Ob koncu enotedenskih priprav v Kranjski Gori pa se je zasedba Uroša Zormana odpravila v Sesvete, kjer je odigrala tekmo s hrvaškim prvakom RK Zagreb. Obračun se je končal z zmago Hrvatov – 30:28 (15:12).
Konec prihodnjega tedna (med 21. in 23. avgustom) RD LL Grosist Slovan čaka igranje na tradicionalnem Šilčevem memorialu. V četrtek in petek bo igral tekmi v dvorani na Kodeljevem.
Izida:
RK Zagreb - RD LL Grosist Slovan 30:28 (15:12)
RK Zagreb: Grbavac 3 obrambe, Mandić 7 obramb, 1 zadetek, Matošević; Walczak 2, Faljić 1, Klarica 6, Tskhovrebadze, Ćavar 6(2), Karačić 2, Topić 3, Gavrić, Przytula, Bialiauski 4(3), Kavčič 3, Trivković 1, Tufegdžić
RD LL Grosist Slovan: Bojić 4 obrambe, Panjtar 4 obrambe, Ostraković; Jovičić 3, Višček 3, Cokan 5(3), Pajt, Ljevar 3, Marguč, Kljun, Miklavec 1, Brozović 4, Skube 3, Vili Zobec 5(1), Hrastnik 1, Grginić.
THW Kiel - RD LL Grosist Slovan 33:32 (19:15)
THW Kiel: Nowottny (1 obramba), Wolff (11 obramb); Duvnjak, Reinkind (4), Landin (1), Överby, J. Dahmke, Laube (3), R. Dahmke (2), Zerbe (3/2), Rohwer, Madsen (5), Bilyk (7), á Skipagötu (3), Imre (4/1), Načinović (1).
RD LL Grosist Slovan: Bojić (14), Ostraković, Kamenica; Mehmedčehajić (2), Mlivić, Ljevar (3), Slatinek Jovičič (4), Brozović (4), Višček (1), Miklavec (5), Kljun, Pajt (1), Cokan (4) Zobec, Skube (3), Žabić , Hrastnik (1), Marguč (3/1).
