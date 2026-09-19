Slovanovci bodo ranjene in utrujene celjske mladce pričakali na 'nož'

Uroš Zorman ćžeki s Slovanom Celjane vnovič vreči s prestola. FOTO: Luka Kotnik

V nedeljo bo RD LL Grosist Slovan na Kodeljevem gostil prvake iz Celja. Tokrat v vlogi "lovca" na naslov. "Letošnja situacija je nekoliko drugačna, kot lani – Celje kot branilec naslova, mi lovimo. Ampak zaradi tega tekma ne bo nič lažja," pred derbijem razmišlja Tarik Mlivić, ki je eden od zunanjih igralcev Slovana. Ljubljanska zasedba je v treh dosedanjih krogih trikrat zmagala, Celjani imajo dve zmagi in poraz. V četrtem krogu se obeta spektakel proti RK Celje Pivovarna Laško.

"Celje je prvak, kar mu daje ogromno samozavesti, hkrati pa veliko željo ohraniti, kar je osvojili v minuli sezoni. Naš cilj je, da celjske načrte prekrižamo in da naredimo vse, da se naslov spet vrne v Ljubljano," je za za uradno klubsko spletno stran Ljubljančanov še povedal Mlivić.

Tarik Mlivić FOTO: RD Slovan

Zasedba Slovana se je v tem tednu pripravljala po ustaljenem ritmu in ve, kaj mora storiti v nedeljo pred domačimi gledalci. "Celje ima kar nekaj kakovostnih posameznikov, predvsem pa so nevarni, ko jim dopustiš, da razvijejo svojo igro in padejo v ritem. Za nas je najpomembneje, da bomo zbrani v obrambi in jim čim bolj otežili lahke priložnosti za zadetke," je še povedal 23-letni rokometaš. Kot je še dodal, disciplinirano in agresivno bodo morali soigralci igrati od prve do zadnje sekunde obračuna 4. kroga Lige NLB.

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