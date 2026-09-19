Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovanovci bodo ranjene in utrujene celjske mladce pričakali na 'nož'

Ljubljana, 19. 09. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
LL Grosist Slovan – Celje Pivovarna Laško

Veliko neporavnanih računov imajo rokometaši Slovana s celjskimi piviovarjio.- Lani so bili Celjani strup za Ljubljančane, saj so jim (zasluženo) izmaknili obe domači lovoriki. A v taboru Slovana so prepričani, da bo letos zgodba drugačna in bolj rdeče "obarvana". To želijo pokazati že na prvem velikem derbiju na Kodeljevu, ko bodo skušali izkoristiti tudi evropsko utrujenost ranjenih Celjanov, ki jih lahko v letošnji sezoni Lige prvakov spremljate v prenosih na Kanalu A in VOYO. .

Uroš Zorman ćžeki s Slovanom Celjane vnovič vreči s prestola.
Uroš Zorman ćžeki s Slovanom Celjane vnovič vreči s prestola.
FOTO: Luka Kotnik

V nedeljo bo RD LL Grosist Slovan na Kodeljevem gostil prvake iz Celja. Tokrat v vlogi "lovca" na naslov. "Letošnja situacija je nekoliko drugačna, kot lani – Celje kot branilec naslova, mi lovimo. Ampak zaradi tega tekma ne bo nič lažja," pred derbijem razmišlja Tarik Mlivić, ki je eden od zunanjih igralcev Slovana. Ljubljanska zasedba je v treh dosedanjih krogih trikrat zmagala, Celjani imajo dve zmagi in poraz. V četrtem krogu se obeta spektakel proti RK Celje Pivovarna Laško.

Preberi še 'Za kaj več bi potrebovali več bencina, preveč smo še golobradi'

"Celje je prvak, kar mu daje ogromno samozavesti, hkrati pa veliko željo ohraniti, kar je osvojili v minuli sezoni. Naš cilj je, da celjske načrte prekrižamo in da naredimo vse, da se naslov spet vrne v Ljubljano," je za za uradno klubsko spletno stran Ljubljančanov še povedal Mlivić.

Tarik Mlivić
Tarik Mlivić
FOTO: RD Slovan

Zasedba Slovana se je v tem tednu pripravljala po ustaljenem ritmu in ve, kaj mora storiti v nedeljo pred domačimi gledalci. "Celje ima kar nekaj kakovostnih posameznikov, predvsem pa so nevarni, ko jim dopustiš, da razvijejo svojo igro in padejo v ritem. Za nas je najpomembneje, da bomo zbrani v obrambi in jim čim bolj otežili lahke priložnosti za zadetke," je še povedal 23-letni rokometaš. Kot je še dodal, disciplinirano in agresivno bodo morali soigralci igrati od prve do zadnje sekunde obračuna 4. kroga Lige NLB.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

EHF Liga prvakov je najprestižnejše evropsko klubsko rokometno tekmovanje, ki ga organizira Evropska rokometna zveza. V njem tekmujejo najboljše ekipe iz vse Evrope, tekmovanje pa je znano po izjemno visoki kakovosti igre, taktični dovršenosti in velikem mednarodnem prestižu, saj naslov zmagovalca velja za vrhunec klubske kariere kateregakoli rokometaša.

Liga NLB je najvišji rang slovenskega moškega rokometnega tekmovanja. V njej nastopajo najboljši slovenski klubi, ki se borijo za naslov državnega prvaka. Liga ima dolgo tradicijo in je ključna za razvoj mladih slovenskih igralcev, hkrati pa služi kot odskočna deska za prestop v močnejše tuje lige, saj slovenski rokomet velja za enega najbolj kakovostnih na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rokomet celje slovan

'Naj Ljubljana za en teden postane evropska prestolnica namiznega tenisa'

24ur.com Rokometni spektakel v Trebnjem: obračun prvega in drugega, Tamše proti Zormanu
24ur.com Brečko spoznal klavrno podobo ekipe in njeno izvedbo na travniku: Vtis res ni bil dober
24ur.com Izredne razmere v Vroclavu pred spopadom Chelseaja in Betisa
24ur.com Vremenska napoved za Katovice: 17 stopinj, kakšna kaplja ... in Slovenci!
24ur.com Kmetija: o šovu
24ur.com Adžić: Madžarke prihajajo ranjene, odigrati bomo morali najboljšo tekmo
24ur.com Bo (sveta) trojica poskrbela za lepše čase celjskega rokometa?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
zadovoljna
Portal
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
vizita
Portal
Bolje pojesti skuto kot kosmiče, če želite dlje ostati siti: pomembna je ena stvar
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
cekin
Portal
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
moskisvet
Portal
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
dominvrt
Portal
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961