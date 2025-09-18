Slovanovci še iščejo ravnotežje v igri

Prvi obračun v Ligi NLB se za Slovan ni končal, kot si je želel. Na domači tekmi se je moral zadovoljiti z delitvijo točk z RK Trimo Trebnje. V petek Ljubljančane čaka nova tekma v domači dvorani na Kodeljevem, ko bodo nasproti stali rokometaši RK Jeruzalem Ormož. Levi zunanji Tarik Mlivić pravi, da imajo ogromno prostora za izboljšave v igri. " Za nami sta dve tekmi, kjer nismo prikazali najboljše igre. To je normalen del sezone, iščemo ravnotežje v taktiki in pripravah, a verjamemo, da bomo s trdim delom kmalu izboljšali konstantnost ," za uradno klubsko spletno stran pravi novopečeni slovenski reprezenant.

Ormožani so vselej težak nasprotnik, prevetreni in z novim trenerjem nekdanjim slovenskim reprezentantom Markom Bezjakom, so v prvih dveh krogih pokazali zobe nasprotnikom – v Škofji Loki so remizirali, doma proti Slovenj Gradcu pa izgubili. "Ormož je vedno neugodna ekipa. Z novim trenerjem so dobili novo energijo. Verjamem, da so zato igralci zelo motivirani. So nevarni predvsem v igri ena na ena in v protinapadih."

Slovan si želi, da se dvorana obarva rdeče. "Vedno je lepše igrati pred domačimi navijači, ki so glasni, zato bi želel povabiti čim več navijačev, da se nam pridružijo in nas podprejo v petek, saj nam njihova podpora veliko pomeni," za spletno stran Slovana dodaja 22-letni Mlivić.