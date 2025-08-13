Svetli način
Slovanovci v novi sezoni po dolgem času na treh frontah

Ljubljana, 13. 08. 2025 15.00

M.J.
Državni in pokalni prvaki pod vodstvom Uroša Zormana RD LL Grosist Slovan bodo v sezoni 2025/26 igrali na treh frontah. Čakajo jih tekme državnega prvenstva (Liga NLB), Pokala Slovenije in tekme v evropskem tekmovanju EHF Evropski ligi.

Uroš Zorman
Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Po izjemni pretekli sezoni, ko je zasedba trenerja Uroša Zormana osvojila tako naslov državnega kot pokalnega prvaka in pisala zgodovino ljubljanskega in slovenskega rokometa, bo zdaj igrala tudi v tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze. V slovenskem državnem prvenstvu ekipo tako čaka redni del tekmovanja (22. krogov, polovica na domačem parketu dvorane na Kodeljevem) ter končnica (igranje v skupini, polfinale in finale).

V pokalu se bo RD Slovan pridružil tekmovanju v osmini finala. Z obračuni v EHF Evropski ligi pa začenja 14. oktobra v Ljubljani, prvi del skupinskega tekmovanja se bo zaključil konec decembra. Tekme bodo predvidoma ob torkih. Slovenski prvaki se bodo v skupini C pomerili s španskimi podprvaki iz Granollersa, zmagovalcem kvalifikacijskega para med peto uvrščeno ekipo danskega prvenstva, Skanderborgom in četrto najboljšo portugalsko zasedbo, Madeiro, ter boljšim moštvom iz kvalifikacijskega dvoboja med četrto uvrščeno zasedbo romunskega prvenstva, Baia Marom in Stjarnanom, četrtfinalistom islandske lige. Temu sledi drugi del tekmovanja (v skupinah), nato izločilni boji.

