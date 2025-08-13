Slovanovci v novi sezoni po dolgem času na treh frontah

Po izjemni pretekli sezoni, ko je zasedba trenerja Uroša Zormana osvojila tako naslov državnega kot pokalnega prvaka in pisala zgodovino ljubljanskega in slovenskega rokometa, bo zdaj igrala tudi v tekmovanju pod okriljem Evropske rokometne zveze. V slovenskem državnem prvenstvu ekipo tako čaka redni del tekmovanja (22. krogov, polovica na domačem parketu dvorane na Kodeljevem) ter končnica (igranje v skupini, polfinale in finale).
V pokalu se bo RD Slovan pridružil tekmovanju v osmini finala. Z obračuni v EHF Evropski ligi pa začenja 14. oktobra v Ljubljani, prvi del skupinskega tekmovanja se bo zaključil konec decembra. Tekme bodo predvidoma ob torkih. Slovenski prvaki se bodo v skupini C pomerili s španskimi podprvaki iz Granollersa, zmagovalcem kvalifikacijskega para med peto uvrščeno ekipo danskega prvenstva, Skanderborgom in četrto najboljšo portugalsko zasedbo, Madeiro, ter boljšim moštvom iz kvalifikacijskega dvoboja med četrto uvrščeno zasedbo romunskega prvenstva, Baia Marom in Stjarnanom, četrtfinalistom islandske lige. Temu sledi drugi del tekmovanja (v skupinah), nato izločilni boji.
