Dvakratne olimpijske prvakinje premočan nasprotnik: Slovenke popustile v nadaljevanju

Na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih se je le enkrat zgodilo, da so se Skandinavke v domovino vrnile brez odličja. To se je zgodilo leta 2013 v Srbiji, ko so bile pete. Z enako uvrstitvijo so norveške rokometašice zaključile lanskoletno evropsko prvenstvo, ko so prvič po 18 letih zgrešile mesto v polfinalu. Poprej so osvojile srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v Nemčiji (2017), v letu 2016 pa v svoje vitrine pospravile evropski naslov ter bronasto kolajno z olimpijskih iger v Rio de Janeiru.