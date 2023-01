Slovenca komaj prestala peto etapo

"Nekaj se je zgodilo z vzmetenjem in v zadnjih 70 kilometrih sem se znašel v bitki za preživetje. Toliko momentov je bilo, ko sem se za las izvlekel, med njimi eden večji, potem pa sem samo še molil, da pridem čim prej na cilj. Vseh zadnjih 70 km nisem bil več voznik na motorju, ampak zgolj potnik. Razmetavalo me je levo in desno in energijo sem praktično črpal že iz rezerve. Do konca speciala nisem odšteval vsakega kilometra, ampak vsak meter. Danes je morala biti ena težka etapa, vsaj po rezultatih sodeč. Tu v bivaku vidim same izčrpane obraze. Svoje je naredil mraz na povezovalni etapi, ta mraz, ki kar ne pojenja. Greš v puščavo in misliš, da ti bo vroče, pa se podhladiš," je v cilju povedal vidno utrujen Toni Mulec.

A počitka za dirkače ne bo. Jutri jih čaka najdaljša etapa na letošnjem Dakarju – blizu devetsto kilometrov, ki pa bodo karavano dirke pripeljali daleč proti jugu, kjer vse čaka tudi toplejše vreme.