Slovenca na stopničkah na SP v 24-urnem kronometru

Na dirki, ki pomeni zadnje dejanje sezone za ultra kolesarje, se je zbralo 200 tekmovalcev iz 12 držav. Dirka poteka s startom in ciljem v središču kalifornijskega mesta Borrego Springs in poteka 22,5 ur na 29 kilometrov dolgem krogu, v zadnji uri in pol pa tekmovalce preusmerijo na krajši krog dolžine 7,7 kilometra. Marko Balohje dirko v 24-urnem kronometru končal na prvem mestu v starostni kategoriji od 50 do 59 let. V absolutni konkurenci je zmagal Britanec Andy Jacksonz dosežkom 849 kilometrov, pred rojakom Michaelom Broadwithom(820 km), na tretjem mestu absolutno je Baloh tekmovanje sklenil z dosežkom 790 km.

"Vesel sem, da sem sezono končal z zmago, malo manj pa zadovoljen, da mi ni uspelo ponovno preseči magične meje 800 kilometrov v 24 urah,"je sporočil Baloh. "Zaradi nekaj mehanskih problemov sem najprej izgubil stik z vodilnima, slabo počutje v drugi polovici noči, pa mi je onemogočilo tudi lov na želeno razdaljo. Kljub temu sem izredno zadovoljen z zmago v kategoriji in z osvojenim tretjim mestom generalno, saj sta pred mano dva izmed najboljših svetovnih ultrakolesarjev za 24-urne dirke. Zdaj pa nekaj zasluženega počitka in potem pa začetek priprav na Red Bull Tran Siberian Extreme, ki je moj glavni cilj prihodnjega leta,"je dodal.

Izjemen povratek Rosensteina po hudi prometni nesreči

Erik Rosenstein, ki je bil povsem v ospredju v svoji starostni kategoriji moških kolesarjev od 40 do 49 let v vožnji na 12 ur, je v seštevku moških posamično osvojil drugo mesto. Boljši je bil Američan Yann Bertaud. Oba sta prevozila 407 km. Rosenstein je en mesec pred dirko imel prometno nesrečo, v kateri je utrpel zlom rebra, udarec v lopatico in v glavo ter dvojni zlom ličnice. A se je s pomočjo družine, prijateljev in terapevtke vrnil nazaj na kolo in odpeljal dirko.

"Na startu sem sem se kljub mrazu počutil dobro,"je bil zadovoljen slovenski kolesar. "S tekmovalci pa se nisem obremenjeval. Peljal sem tempo, ki sem si ga zastavil. Po polovici dirke sem imel manjšo krizo. S pomočjo družine in prijateljev iz Slovenije sem tudi to premagal in začel stopnjevati tempo. Zaradi nesreče in posledično primanjkljaja treningov sem veliko izgubil na hitrosti, vzdržljivost pa je ostala. Uspelo mi je skoraj nemogoče."