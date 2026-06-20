Slovenca najboljša v kvalifikacijah Montevarchija, Gajser pred Pancarjem

S tem dosežkom sta slovenska dirkača elitnega razreda motokrosa sploh prvič, odkar oba nastopata v MXGP, poskrbela za slovenski izid 1-2. Za Jana Pancarja je tudi sicer izid kariere v kvalifikacijah, saj je bil doslej najboljši v lanski kvalifikacijski dirki v Nemčiji s četrtim mestom, v sezoni 2026 pa do danes še ni prišel med deseterico, ki v kvalifikacijah dobi točke. Tudi za Tima Gajserja je kvalifikacijski dosežek najboljši v sezoni 2026, saj zmage do Montevarchija še ni imel, bil je enkrat drugi in dvakrat tretji.

Za Slovencema, ki sta prevladovala v celotni kvalifikacijski preizkušnji, Gajser pa je na koncu zmagal za 4,8 sekunde, je bil tretji Italijan Andrea Adamo. Vodilni v seštevku sezone Belgijec Lucas Coenen je bil šesti, pred njim sta končala še Francoza Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je v SP drugi, je bil v kvalifikacijah šele sedmi.