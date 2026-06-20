Slovenca najboljša v kvalifikacijah Montevarchija, Gajser pred Pancarjem

S tem dosežkom sta slovenska dirkača elitnega razreda motokrosa sploh prvič, odkar oba nastopata v MXGP, poskrbela za slovenski izid 1-2. Za Jana Pancarja je tudi sicer izid kariere v kvalifikacijah, saj je bil doslej najboljši v lanski kvalifikacijski dirki v Nemčiji s četrtim mestom, v sezoni 2026 pa do danes še ni prišel med deseterico, ki v kvalifikacijah dobi točke. Tudi za Tima Gajserja je kvalifikacijski dosežek najboljši v sezoni 2026, saj zmage do Montevarchija še ni imel, bil je enkrat drugi in dvakrat tretji.
Za Slovencema, ki sta prevladovala v celotni kvalifikacijski preizkušnji, Gajser pa je na koncu zmagal za 4,8 sekunde, je bil tretji Italijan Andrea Adamo. Vodilni v seštevku sezone Belgijec Lucas Coenen je bil šesti, pred njim sta končala še Francoza Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je v SP drugi, je bil v kvalifikacijah šele sedmi.
Z desetimi točkami je Gajser malenkost zmanjšal zaostanek za vodilno trojico sezone; Coenen ima zdaj 409, Herlings 346, Febvre pa 316 točk. Gajser je pri 304. Pancar je sicer ostal 15., a ima zdaj 92 točk. V razredu MX2 ta konec tedna nastopa tudi Jaka Peklaj, ki lovi prve letošnje točke. V kvalifikacijah je bil 24., dobil jih je Francoz Mathis Valin pred Špancem Guillemom Farresom in Južnoafričanom Camdenom McLellanom.
Proga v Montevarchiju je praktično nova za vse udeležence SP, saj je dirko na najvišji ravni nazadnje gostila leta 2006. Kljub temu jo Gajser pozna, tam je že vozil na nekaj dirkah italijanskega prvenstva in na nekaj dirkah, ko je bil še otrok.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.