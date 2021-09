Slovence čakajo še zadnji nastopi v Tokiu

Paraolimpijske igre v Tokiu se počasi iztekajo. Do konca so še trije tekmovalni dnevi, danes Slovencev ni med aktivnimi, bosta pa v petek nastopila lokostrelec Dejan Fabčič in plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. V soboto pa bo kot zadnji Slovenec nastopil dobitnik že dveh medalj Franček Gorazd Tiršek.

V sredo so se v slovenski odpravi razveselili še druge medalje na igrah, tudi za to je, tako kot za prvo v ponedeljek, poskrbel strelec Franček Gorazd Tiršek. Ta bo imel priložnost za še eno vrhunsko uvrstitev v soboto, ko ga čaka še tekma z malokalibrsko puško. V petek pa bosta po današnjem tekmovalno prostem dnevu za majhno slovensko odpravo v Tokiu na svojih zadnjih tekmah nastopila še Tim Žnidaršič Svenšek in Dejan Fabčič. Za Žnidaršiča Svenška bo tekma na 100 metrov hrbtno druga in po 50 metrov delfin tudi zadnja na njegovih prvih igrah. V prvem nastopu je bil 16., na tekmi v hrbtnem slogu pa v njegovi ekipi pričakujejo priložnost za napredek in izboljšanje uvrstitve. "Želja je, da odplava čim bolj hitro in stalno. Po 50-metrski disciplini smo naredili analizo, mislim, da je fant pripravljen, da dobro odplava. Bomo videli. To je zelo močna disciplina glede na kategorijo, zelo težko bo priti na najvišja mesta, ker so vsi plavalci zelo blizu," je pred petkovim nastopom dejala njegova trenerka Jana Čander. "Predvsem smo se pogovorili, analizirali, imel je kar nekaj počitka. Skušali smo narediti čim bolj mehak udarec iz bokov. Povadili smo tudi start in obrate," je zadnje dni priprav opisala Čandrova.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V lokostrelski ekipi pa je tekma, ki čaka Fabčiča, nadaljevanje tiste izpred tedna dni. Takrat je Fabič na strelišču v parku Yumenoshima opravil kvalifikacije, v petek pa bodo sledili boji na izločanje. V dopoldanski 1/16 finala Fabčiča čaka mehiški tekmec Samuel Molina, ki je imel v kvalifikacijah le nekaj krogov boljši izid. "Teden premora je prišel prav. Zdaj je končno našel dobre občutke in zdaj greva res z dobrimi mislimi na dvoboj. Pričakujemo manj vetra, vmes je prišlo do spremembe vremena, zdaj je hladno in deževno. A se tega ne bojimo, imela sva dve možnosti preizkusiti finalno strelišče," je trenerka Brina Božič ocenila možnosti Fabčiča na igrah. Fabčič je sicer neke vrste novinec, saj prvič nastopa v lokostrelstvu, je pa pred tem že dvakrat nastopil na paraolimpijskih igrah – leta 2008 v plavanju in 2016 v kajaku. "Res sta bila z Molino precej izenačena. Želim si, da bi bilo dovolj za zmago, ker sta res blizu z rezultati. Bom pa zadovoljna, če zmaga, ker bo imel pred sabo še kakšno priložnost več," je o željah dejala njegova trenerka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še vedno pa v Tokiu odmeva uspeh slovenskih strelcev. Tiršek ima že dve medalji, v vsakem dosedanjem nastopu je dobil eno, in pred sobotno zadnjo – to bo obenem tudi sploh zadnji tekmovalni nastop slovenskih športnikov v Tokiu – je še enkrat pogledal na dogajanje na strelišču Asaka. "Iz izgubljenega položaja sem prišel na stopničke in ta medalja, čeprav bronasta, je zame in za moje srce zlata," je o sredinem uspehu dejal Tiršek. "Občutke s treninga bom skušal preseliti na tekmo, upam, da bo vreme prizanesljivo, saj pri malem kalibru velikokrat odločajo vremenske razmere. Upam, da bo sreča še na moji strani," pa si pred zadnjo tekmo želi dobitnik dveh medalj. Trenerka Polona Sladič poudarja, da je najboljši slovenski strelec zdaj res popolnoma razbremenjen, tako da ne izključuje še kakšnega presenečenja, čeprav gre za zahtevno disciplino. "Strelstvo je psihološko izredno naporno. Zaenkrat smo cilj izpolnili, obakrat je Tiršek vzel medaljo. Breme je tudi na meni, pa so to moje sedme paraolimpijske igre. Vedelo se je, da lahko strelci nekako rešimo te igre z medaljo in to nam je na srečo tudi uspelo," je trenerka uspešne strelske ekipe analizirala pot do uspeha. "Treba je vedeti, da je to popolnoma nova paraolimpijska disciplina. Mi smo jo začeli trenirati 2018. V soboto bo veliko odvisno od vremena, za mali kaliber potrebuješ dosti izkušenj, predvsem zaradi vetra. Je dobro pripravljen, mogoče pa nima najbolj konkurenčne opreme. Ampak počakajmo, lahko nas preseneti tudi tam," pa je napovedala zadnjo strelsko tekmo za Slovence na igrah.