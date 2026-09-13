Slovence po suvereni uvodni zmagi čaka trši oreh

Izbranci Fabia Solija so petkov uvodni dvoboj proti Slovakom začeli v krču. Ko so se otresli uvodnega pritiska, so naslednja dva niza gladko dobili. Tudi proti Švedski, ki po 33 letih znova igra na EP, bodo branilci bronaste medalje in trikratni evropski podprvaki po dnevu premora v vlogi papirnatega favorita.

Švedska, ki je davnega leta 1989 na domačem prvenstvu sicer že osvojila naslov evropskih podprvakov, je EP odprla s pričakovanim porazom proti Italiji, nato pa v soboto dodobra namučila Čehe, ki so slavili šele po petih nizih. Skandinavci so 34. reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je medtem na visokem četrtem mestu. Slovenci in Švedi so doslej igrali le na dveh uradnih medsebojnih obračunih. Obe tekmi v kvalifikacijah za EP je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca.

Selektor Soli je Švede ocenil za kakovostnega nasprotnika, ki lahko z dobrim sprejemom in nevarnimi napadalci povzroči precej težav. Sprejemalec Rok Bračko pa je opozoril predvsem na slovenski pristop.

"Na evropskem prvenstvu ni lahkih tekem, predvsem zaradi pritiska, ki ga bo nasprotnik pokazal, še posebej zaradi našega tretjega mesta v ligi narodov. To smo videli že proti Slovaški, ko nam je bilo zelo težko, saj je bil nasprotnik zelo motiviran in agresiven. Prikazati moramo agresivno igro in pokazati, da smo boljši," je ob robu treninga na "prosto" soboto za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Bračko.