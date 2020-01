Padla je Črna gora: Slovencem generalka pred odhodom na EP

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo med 9. in 26. januarjem na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji v Trbovljah premagala Črno goro s 37:22.

Slovensko strokovno vodstvo je zadovoljno po prikazanem na generalki pred EP. FOTO: Damjan Žibert

Slovenski rokometaši so pod vodstvom novega selektorja Ljubomirja Vranješa dosegli drugo zmago v pripravah za bližnji turnir stare celine. Po petkovi zmagi v Slovenj Gradcu nad Makedonci so danes v Trbovljah ukanili še Črnogorce, obe preizkušnji pa sta bili zadnja preizkusa znanja pred odhodom v Göteborg, kjer jih v skupinskem delu čakajo veliko bolj zahtevni obračuni s Švedi, Poljaki in Švicarji. Švedski strokovnjak na slovenski klopi bo dokončen seznam 16 potnikov za evropsko prvenstvo obelodanil po današnjem večernem sestanku v Zrečah.

Vranješevi varovanci - zavoljo bolezni je manjkal Gašper Marguč, na tribuni pa so ostali Urban Lesjak, Žiga Mlakar in Rok Ovniček - so takoj zagospodarili v Zasavju in na veliko veselje domačih gledalcev že po vsega enajstih minutah vodili s 7:3. V nadaljevanju je bila povsem solidna obramba 6-0 prevelik zalogaj za Črnogorce, v napadu pa so navkljub občasnim kratkotrajnim "zastojem" vselej bili za korak ali dva pred tekmeci na nasprotni strani igrišča. Vranješ je dokaj enakovredno porazdelil minutažo med svojimi varovanci, ki so v prvem polčasu najbolj udarno zaigrali med 21. in 23. minuto, ko so si po dveh golih Vida Kavtičnika ter enega Nejca Cehteta in Nika Henigmanapriigrali osem golov prednosti (14:6). Lepo zalogo v golih so zadržali do konca prvega polčasa (17:9).

Blaž Janc FOTO: Damjan Žibert