Slovenci dvoboj proti Iranu začeli suvereno, 17:8*

Slovenski rokometaši so danes v Krakovu začeli boje v glavnem delu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Iz Katovic so prenesli dve točki. V dvorani Tauron se je dvoboj z Iranci pričel ob 15.30, vodi pa jih nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

FOTO: AP V petek se bodo pomerili s Španci, v nedeljo pa jih čakajo še Črnogorci, obe tekmi se bosta pričeli ob 15.30. V skupini I sta trenutno v najboljšem položaju Francija in Španija. Obe imata po štiri točke, Slovenija in Črna gora po dve, Poljska in Iran pa sta brez njih. Najboljši izbrani vrsti iz Krakova se bosta prebili v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku. Slovenski selektor Uroš Zorman je na svoj seznam naknadno uvrstil Mateja Gabra, ki pa ga pestijo težave z zdravjem. Glavna naloga izkušenega krožnega napadalca bo okrepiti osrednjo slovensko obrambo, upajmo vsaj na veliko usodnejših in pomembnejših tekmah proti Špancem in Črnogorcem. Toda slovenske rokometaše v Krakovu najprej čakajo po mednarodnem ratingu najlažji tekmeci, oteževalna okoliščina pa je, da jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović. Črnogorec podrobno pozna igro slovenskih rokometašev, nekatere člane zdajšnjega roda pa je tudi popeljal do bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017. Slovenci so tekmo začeli z naslednjo postavo: Rok Ovniček, Jure Dolenec, Aleks Vlah, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Blaž Blagotinšek ter v vratih Urban Lesjak. Slovenski rokometaši so v tekmo vstopili odločno in na polovici polčasa vodili že za sedem zadetkov (11:4).