Slovenci brez mundiala, namesto tega dva dvoboja z imenitnimi Francozi

Slovenski ženski rokometni reprezentanci je 13. mesto na EP prinesel prvi jakostni boben in vsaj na papirju ugodnejšega tekmeca na sobotnem žrebu dodatnih kvalifikacij za nastop na SP, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto na Japonskem.

Selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović je na novinarski konferenci na sedežu Rokometne Zveze Slovenije v Ljubljani obelodanil seznam igralcev. Na prvem preizkusu znanja v prihodnjem letu in prvi akciji po uspešnem začetku kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem 2020 - Slovenija je v okviru skupine 4 najprej v Mariboru premagala Latvijo s 27:21, nato pa v Tallinnu še Estonijo z 31:20 - je povabil 18 igralcev, ki bodo priprave začeli 2. januarja v Zrečah in do odhoda v Francijo opravila tri skupne treninge. Na reprezentančnem seznamu sta dva novinca: Aleksander Špende (Metalurg Skopje) in Januš Lapajne (Tatran Prešov).

Slednji je sicer nastopil na letošnjih sredozemskih igra v španski Tarragoni, a tedaj je reprezentanco vodil Vujovićev pomočnik Uroš Šerbec. "V minulih letih smo v tem času ponavadi obelodanili seznam igralcev za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu, tokrat ni tako. Navkljub temu, da bomo manjkali na bližnjem velikem turnirju, moramo zadržati kontinuiteto reprezentančnega dela," je uvodoma dejal Vujović in dodal: "Okostje ekipe je nespremenjeno, 90 odstotkov je standardnih igralcev, na mojem seznamu sta le dva nova igralca - Špende in Lapajne. Oba sta izjemno zanimiva, Špende v preteklosti ni dobil priložnosti in se je tudi malo iskal, zdaj pa je pri skopskem Metalurgu pokazal določeno kakovost in je lahko kompatibilen z našimi standardnimi člani. Lapajne je atipičen zunanji igralec, ki je nevaren v preigravanju in metu. Prav se mi zdi, da dobi priložnost."

Na Vujovićevem seznamu za pripravljalni tekmi s Francijo so naslednji igralci:

- vratarja:Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško) in Urh Kastelic (Zagreb);

- krilni igralci: Darko Cingesar (PAUC Aix-en-Provence), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Mario Šoštarič (Pick Szeged);

- zunanji igralci: Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier), Januš Lapajne (Tatran Prešov), Borut Mačkovšek (Veszprem), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Rok Ovniček (Celje Pivovarna Laško) in Aleksander Špende (Metalurg Skopje);

- krožni napadalci:Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabić (Wisla Plock).