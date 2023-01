Slovenci celo tekmo vodili, v končnici pa popustili in izgubili proti Madžarom

Slovenski rokometaši so bili večino tekme v prednosti, v sami končnici dvoboja pa so močno popustili. Zmagoviti gol za Madžare je nekaj sekund pred koncem tekme dosegel Richard Bodo . Madžari so pred tem vodili le v začetku tekme z 2:1. Bolj kot poraz selektorja slovenske reprezentance Uroša Zormana skrbi poškodba Blaža Janca , ki jo je v prvem polčasu skupil ob trku prav s strelcem gola za zmago Bodojem.

Zorman je na prvem od dveh pripravljalnih dvobojev z Madžari pred odhodom na mundial priložnost za dokazovanje ponudil 18 od skupno 22 izbrancev na sklepnih pripravah v Prlekiji. Na polni tribuni so si dvoboj ogledali Jože Baznik, Staš Slatinek Jovičić, Aleks Kavčič in Peter Šiško. Slednji ni več med kandidati za nastop na SP.

Slovenija je imela v prvi polovici vajeti igre v svojih rokah. Na polovici prvega polčasa so si domači prvič priigrali dva gola prednosti (9:7), najvišjo pa v 26. minuti (11:7) in na polovici tekme (17:13). V prvi polovici tekme je bil v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovit Aleks Vlah s petimi goli, nekaj skrbi pa je v sami končnici povzročila nezgoda Janca, ki zaradi udarca v levo nogo v nadaljevanju ni več stopil na igrišče.

Madžari so v začetku drugega polčasa izkoristili zaspani začetek gostiteljev. V 36. minuti so jim povsem zadihali za ovratnik (17:16), nato pa so Zormanovi varovanci znova zagospodarili na igrišču in si po golu Tilna Kodrina v 43. minuti priigrali prednost petih golov (22:17).

Le tri minute kasneje se je na igrišču v Ljutomeru dodobra zaiskrilo. Prišlo je tudi do manjšega pretepa, v katerem so sodelovali tudi igralci s klopi, po obojestranskem kazanju mišic pa sta najkrajšo potegnila Blaž Blagotinšek in Miklos Rosta, sodnika David Sok in Bojan Lah, ki bosta delila pravico tudi na bližnjem mundialu, sta obema pokazala rdeči karton.

V sklepnem delu dvoboja so Madžari zaigrali zelo učinkovito. V 57. minuti so izenačili na 26:26, v razburljivi končnici pa je zmagoviti gol nekaj sekund pred zadnjim zvokom sirene po pravem projektilu z devetih metrov zabil Bodo.