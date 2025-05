Risi prve točke lovijo proti Fincem

V slovenskem taboru iščejo pot do vsaj prve točke na SP; današnji obračun s Finsko bo za tak dosežek izjemno težak, a Slovenci so optimistični zaradi dobrih predstav na delih dosedanjih tekem. Tako zadnja tretjina proti Slovaški kot prva polovica tekme z Latvijo, ko so izbranci Eda Terglava vodili, sta pokazali, kako se lahko borijo proti na papirju močnejšim nasprotnikom.

"Na trenutke smo bili celo boljši. Zelo spodbudno je bilo v obrambi. A so potem znali izkoristiti naše individualne napake in nam dali tri gole v dveh minutah, tu se naredi razlika. Zdaj bomo igrali proti dvema ekipama, ki bosta imeli veliko večjo posest ploščka. To bo spet test za mlade fante, prišli bodo trenutki, ki ne bodo dobri. A pokazali smo, da če se držimo sistema, lahko igramo tudi s takšnimi ekipami. Francozi so polovico tekme igrali tako in vzeli točko," je o prihajajočih dvobojih s Finsko in Švedsko razmišljal selektor.