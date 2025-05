Slab uvod pokopal slovenske upe proti Slovakom

OGLAS

Slovenija je na dvoboju proti Slovaški iskala prvi gol in morda še prvo točko na letošnjem SP. Obe ekipi sta prvenstvo začeli s porazom v uvodnih dvobojih, danes pa so bili Slovaki boljši predvsem v prvih dveh tretjinah, ko so dosegli vse tri gole. V prvi tretjini je bila igra na začetku precej raztrgana, saj sta si ekipi zaporedoma prislužili kazni. A ne ena ne druga jih nista izkoristili.

Gol Slovaške za 1:0

Nato pa je Slovaška v deveti miniti nenadejano prišla do vodilnega zadetka; pred vrati je Robert Sabolič izgubil plošček, do njega je prišel Sebastian Čederle in premagal Matijo Pintariča, ki je danes dobil priložnost med vratnicama slovenske ekipe. Le 66 sekund pozneje je bil izid 2:0. Od daleč je ustrelil Samuel Knažko, pred vrati pa je slovaški zvezdnik Pavol Regenda preusmeril plošček in ga poslal za hrbet Pintariča. Ob naslednji slovenski prednosti igralca več pa je imela Slovaška celo nevaren protinapad, a še enega zadetka ni bilo. V drugi tretjini so Slovaki imeli še dva "power playa", a sta ostala neizkoriščena, je pa David Mudrak zadel okvir vrat. Pintarič je imel veliko dela, tretjič pa je klonil na polovici tekme, ko so Slovaki vendarle uspešno dokončali uigrano akcijo z igralcem več.

Gol Slovaške za 2:0

V tej tretjini so se Slovenci že veselili gola za znižanje na 1:3, ko je Jan Drozg prodrl čez polovico igrišča in nato še natančno zadel pod prečko. Toda slovaški selektor je zahteval ogled posnetka, ta pa je pokazal, da je bil eden od slovenskih igralcev ob akciji v prepovedanem položaju, tako da zadetka niso priznali. V zadnji tretjini so imeli Slovenci zelo lepo priložnost za veljaven prvi gol na SP. Minuto in šest sekund so imeli dva igralca več, a v tem obdobju niso bili uspešni. So pa nato zadeli takoj zatem, ko so imeli na ledu še enega igralca več; Sabolič je meril po sredini, ob vratnici pa je bil na pravem mestu Ken Ograjenšek in plošček preusmeril v gol.

Ograjenšek je dosegel prvi gol za Slovenijo na tem prvenstvu (3:1)

Prvi zadetek je sprostil Slovence, ki so bili v tem delu precej nevarnejši. Priložnost je imel po podaji Saboliča še Blaž Gregorc, pa v zadnji minuti iz bližine še Filip Sitar, a je Samuel Hlavaj obakrat ostal nepremagan. Poskus brez vratarja Sloveniji v zadnji minuti nato ni prinesel uspeha, Slovaška pa je ob praznih vratih nekaj sekund pred sireno zadela še vratnico. V tej tretjini je bilo razmerje strelov 10-5 za Slovenijo, na celotni tekmi pa 39-18 za Slovaško. "Vedeli smo, da bodo takoj začeli močno, zato smo se znašli pod pritiskom. Dobili smo dva gola na hitro, česar seveda nismo želeli. A konec koncev je treba priznati, da so bili boljši, mi pa smo lahko zadovoljni s pristopom in energijo. Dosegli smo gol, skušali še pritiskati, a je malo zmanjkalo. Izgubili smo, a lahko smo zadovoljni z našo igro," je v izjavi za krovno zvezo IIHF ocenil Ograjenšek. Slovenija bo imela po dveh zaporednih tekmah na SP zdaj prost ponedeljek, naslednja tekma jo čaka v torek popoldne, ko bo njena tekmica Latvija.

11. maj, svetovno prvenstvo, izid:

Slovenija – Slovaška 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Ograjenšek 47.; Cederle 9., Regenda 10., Kristof 32.