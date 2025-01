Slovenci danes na popravni izpit z Argentino

Po visokem porazu proti Islandcem na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva v Zagrebu so se na obrazih slovenskih navijačev izrisale skrbi. Slaba igra z veliko napakami in nedoraslost močni reprezentanci, kot je Islandija, so razumljivo povzročile kar nekaj skrbi, toda v slovenskem taboru priznavajo poraz in so z mislimi že usmerjeni naprej. Zavedajo se, da se takšne stvari v nadaljevanju turnirja ne smejo več dogajati. Tri tekme, na katerih torej ni prostora za napake, so priložnost, da Slovenci nagnejo tehtnico na svojo stran.

Danes se bodo torej ob 15.30 pomerili z južnoameriško reprezentanco Argentino, v petek ob 18.00 jih čakajo močni Egipčani, v nedeljo pa se bodo udarili z domačini Hrvati. V skupini štiri je stanje trenutno sledeče: Egipt in Islandija na vrhu imata štiri točke, Hrvaška in Slovenija v nadaljevanju po dve, Zelenotrski otoki in Argentina pa še nimata točk.