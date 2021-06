Slovenci dvakrat s favoriziranimi Francozi

Reprezentanca v futsalu do 21 let je prestala svoj prvi zbor pod taktirko novega selektorja Mileta Simeunovića, ekipa in selektor pa že pogledujeta v nadaljevanje meseca junija, ko jih čakata tudi tekmi s francoskimi vrstniki. "Pred tekmama se mi porajajo zanimivi občutki, taka pozitivna trema. Ves čas razmišljam, kako in kaj odigrati. Držal sem bom svoje filozofije, po kateri sem znan. Kjer koli sem trener, dopustim, da igralec naredi napako. Že res, da je pomemben tudi rezultat. Imamo reprezentanco, ki ima nekaj zelo nadarjenih igralcev, veselimo se tekem proti Franciji," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Simeunović, ki ima nov trenerski štab. "Ob sebi sem si želel imeti trenerja, ki vzhodni del Slovenije oz. klube, ki tam delujejo, pozna bolje od mene, zato sem k sodelovanju povabil Dejana Krambergerja, za golmane pa bo skrbel Damir Puškar," je dodal Simeunović.



Reprezentanca Slovenije U21:

Jan Vajs (KMN Benedikt), Uroš Đurič (KMN Bronx Škofije), Marko Bjelčević (KMN FC Litija), Timotej Debeljak (KMN FC Litija), Patrick Osredkar (KMN FC Litija), Marko Mohorič (KMN Oplast Kobarid), Jure Vetrih (ŠD Extrem), Drejc Kljun (ŠD Extrem), Vanč Florjančič (FC Ptuj), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tilen Gajser (FC Ptuj), Tod Ciuha (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Aljaž Ruis (KMN Meteorplast).



Igralci na čakanju:

Matjaž Tigeli (KMN Meteorplast), Rok Gorenc (KMN Sevnica), Damjan Ilić (FK Dobrepolje).