'Slovenci imamo vrhunske športnike, a nam manjka domoljubja, kot ga imajo Hrvati'

Slovenski rokometni reprezentančni vratar Urh Kastelic je v iskrenem pogovoru za hrvaški portal net.hr delil izkušnje iz preteklosti, razkril razloge za slovensko pomanjkanje športne evforije in opisal razlike med življenjem v Zagrebu in Nemčiji.

Urh Kastelic FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Omiš je tudi letos prizorišče Mednarodnega kampa za rokometne vratarje, ki že 15. leto zapored povezuje mlade upe in največja imena svetovnega rokometa. Med njimi je tudi slovenski vratar Urh Kastelic, član nemškega prvoligaša Lemga. "Tukaj sem že tretjič – bil sem 2022 in 2023, lani me ni bilo zaradi Olimpijskih iger, zdaj pa sem spet tu in uživam. Gre za izjemen projekt, kjer lahko otrokom prenesemo svoje znanje in izkušnje. V teh letih bi tudi sam z veseljem sodeloval kot udeleženec, a se mi je dogodek vedno prekrival z obveznostmi mlajših reprezentančnih selekcij. Zdaj pa sem tukaj kot demonstrator in mi je res lepo," je za net.hr povedal Kastelic.

Olimpijske igre – grenak priokus velikega uspeha

Kastelic je lani s Slovenijo na olimpijskih igrah presenetil s prebojem v polfinale, nato pa ostal brez medalje. Slovenija je ob nesprejemljivem sodniškem kriteriju dvakrat izgubila z golom razlike – najprej proti Danski, nato še v tekmi za bron proti Špancem.

Urh Kastelic je na OI 2024 nastopil proti Nemčiji. FOTO: Profimedia icon-expand

"Bil sem tretji vratar, igral sem le proti Nemčiji. Razočaranje je bilo veliko, saj se zelo težko sploh uvrstiš na igre, kaj šele da prideš v boj za medalje. Tudi priprave niso kazale na kakšen uspeh, a smo potem sestavili mozaik in prišli zelo daleč. Zdaj vemo, kako blizu smo bili, in ta občutek bo ostal z nami za vedno. A vsaj v Sloveniji se je spet začelo govoriti o rokometu – tudi to šteje," ocenjuje Kastelic.

Hrvaška ima nekaj, kar Slovenija pogreša

Kastelic je dve sezoni branil v Zagrebu, kar opisuje kot najlepše obdobje svoje kariere. V pogovoru s hrvaškimi novinarji pa ni mogel mimo ključne razlike med hrvaškim in slovenskim športnim okoljem.

Hrvaški navijači na SP tekmi s Slovenijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Hrvaška je rokometna država. Vsi to vedo. Čeprav se Hrvati pritožujejo, da se rokomet spremlja le januarja, je bila ta zadnja medalja v Parizu izjemno pomembna – znova je ustvarila navdušenje. Slovenci imamo vrhunske športnike v različnih panogah, a nam manjka tista nacionalna enotnost in ponos. Hrvati oblečejo dres s kockicami takoj, ko igra reprezentanca. Pri nas se dresi pojavijo šele v polfinalu. Tega naboja, te evforije preprosto ni. In ko imaš občutek, da je cela država za tabo, da igraš za nekaj več, da si bil nekoč tudi ti otrok, ki si sanjal ta dres – takrat daš res vse od sebe. To je največja razlika med nami," je iskren Kastelic.

Bundesliga – izziv, profesionalnost in drugačna energija

Po Zagrebu je slovenski vratar svojo pot nadaljeval v nemški Bundesligi – najprej pri Göppingenu, zdaj pa v Lemgu. Pravi, da je to najboljša liga na svetu, a z nekoliko drugačno atmosfero, kot jo je poznal v Zagrebu.

Urh Kastelic v dresu Lemga. FOTO: Profimedia icon-expand