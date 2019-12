Slovenci izgubili igro stotink, Fortuna na strani Klančarjeve

Zvezdnica tekmovanja Katinka Hosszu (na fotografiji) se prebija do zmage na 400-metrski mešani preizkušnji.

Popoldan bo v finalu na 800 m prosto nastopila tudi Tjaša Oder. Na 100 m prosto se igra stotink tokrat ni izšla v slovensko korist. Radovljičanka Tjaša Pintarje s 54,09 osebni rekord izboljšala za več kot sekundo, pa kot 17. zasedla mesto prve rezerve in ostala brez polfinala.

"Vesela sem osebnega rekorda, ki sem ga plavala po dolgem času. Škoda res, da mi je zmanjkala desetinka za polfinale, a izidi so bili zelo zgoščeni. Lahko bi se izšlo tudi drugače, žal se ni, a optimistična sem za naprej, saj je dosežek res dober," je po tekmi povedala Radovljičanka.

Želela polfinale, a mora biti tudi zadovoljna

Izid je enako dober ne glede na 16. ali 17. mesto, a je plavalka priznala, da je trepetala za svojo uvrstitev, ko je spremljala ostale skupine, na koncu pa za trenutek doživela grenko razočaranje.

"Seveda sem si želela polfinale. Bilo je malo nervoze, a s pokazanim moram biti zadovoljna. Glavo pokonci in gremo naprej,"je dodala.

Janja Šegel: Lahko bi bila še hitrejša

Slovenke so dosegle lep ekipni uspeh. Janja Šegelje bila z osebnim rekordom 54,27 19., državna rekorderka Neža Klančars 54,34 20. in Katja Fains 54,55 24. Dosežki napovedujejo boj slovenske štafete 4 x 50 m prosto za finale.

"S plavanjem sem res zadovoljna, lahko pa bi bila še hitrejša, če bi imela ob sebi močnejše tekmice. Na zadnjih 25 metrih sem plavala sama. Vesela sem, saj sem osebni rekord popravila za pol sekunde, kar je lep obet za naprej," je bila optimistična Šeglova, ki jo glavna tekma čaka v soboto na 200 m prosto.

Klančarjeva do popravnega izpita

"Če bo pravi dan, lahko tudi tam plavam res dober izid. Želja je čim boljša uvrstitev, ne vem pa, če sem se sposobna uvrstiti v finale, saj na 200 m prosto popoldan plava le najboljših osem," še dodaja olimpijka iz ravenskega Fužinarja.

Klančarjeva je takoj nato nastopila še na 100 m mešano, kjer se ji je z 1:01,17 polfinale najprej izmuznil za eno mesto in sedem stotink sekunde, nato pa je dobila priložnost za popravni izpit.

'Pričakovala boljši rezultat'

"Vedno se ne izide. Danes to ni to, kar bi moralo biti. V obeh disciplinah sem pričakovala boljši rezultat. Upam, da bo šlo naprej boljše," je bila po tekmi potrta Klančarjeva, saj je pričakovala več, a že popoldan lahko vsaj v mešanem slogu popravi svoje napake.

Nastope je na 200 m prosto odprl Primož Šenica Pavletičin z 1:48,92 postal 10. Slovenec, ki je 200 m prosto preplaval v manj kot 1:49 minute, dosežek pa je zadostoval za 48. mesto.

Šlo bi še hitreje

"Prvič sem nastopal v članski konkurenci in z dosežkoma sem zelo zadovoljen. Posebej dobro mi je šlo na 200 m hrbtno, zato sem danes v kravlu pričakoval še nekaj boljši dosežek. Če bi plaval popoldan, vem, da bi šlo še hitreje," je povedal 18-letni Ljubljančan, ki bo leto in mladinsko kariero sklenil prihodnji teden v Mariboru.

Tam bo napadal mladinska rekorda na 200 hrbtno in prosto, obenem pa si želi že zdaj potrditi tudi normo za nastop poleti na evropskem prvenstvu v 50-metrskih bazenih v Budimpešti. Prav na koncu je nastopil še Mariborčan Martin Bauna 1500 m prosto in s 14:53,11 osvojil 15. mesto.

"Po včerajšnjem uspešnem nastopu sem danes malo tvegal, hitreje začel in skušal ostati čim bližje najboljšim. Na koncu sem malce plačal davek hitrega začetka, malo pa se je poznal tudi včerajšnji nastop, ko sem iztisnil svoj maksimum. Tega dosežka sem bil zelo vesel, zdaj pa me čaka nastop v Mariboru, kjer si želim 800 m prosto odplavati pod osmimi minutami in potrditi normo za evropsko prvenstvo," je povedal Bau, ki bo na Škotskem plaval še na 100 m prosto.