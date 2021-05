Slovenci junija dvakrat z Nizozemci

Nekaj dni za člani se bo zbrala tudi reprezentanca do 21 let, katere selektor je postal Mile Simeunović. To bo njegova prva uradna akcija na krmilu reprezentance. Med prvim letošnjim reprezentančnim zborom (tekmi sta 22. in 23. junija v Podčetrtku) se bodo mladi Slovenci pomerili s francoskimi vrstniki. Pred tem bodo junija opravili še dvodnevne priprave. Med 24. in 26. majem pa bo zbor reprezentance do 19 let, ki bo pod taktirko selektorja Andreja Dobovičnika vadila v Mariboru. Med 14. in 20. junijem jo čaka močan turnir v Poreču, kjer bo sodelovalo 10 oz. 12 reprezentanc, tudi Španija.



Konec maja sledi nova aktivnost ženske futsal reprezentance (29 in 30. maja vikend priprave). Selekcija, ki jo vodi selektor Dejan Kramberger, bo odigrala dve tekmi (5. in 6. junija), nasprotnik pa bo izbrana vrsta Bosne in Hercegovine.