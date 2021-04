Slovenci lovijo sedmi nastop med evropsko elito

Slovenija v kvalifikacijski skupini 6 zaseda 2. mesto, po petih tekmah je zbrala devet točk, vodi Španija (12 točk, štiri tekme), na 3. mestu je Latvija (6 točk, 5 tekem), na 4. pa Švica (3 tekme, 0 točk). Latvija, tekmec Slovenije v ponedeljek, je sinoči s 4:1 premagala Švico. Latvijci bodo jutri, v soboto, pripotovali v Laško in se pripravili na ponedeljkov obračun. Evropska nogometna zveza (Uefa) je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si bo zagotovilo osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

"Zavedamo se, da nas čaka težko delo. Tudi te kvalifikacije in vsi rezultati so potrdili, da je vedno več kakovostnih ekip, da ni več tistih pravih "outsiderjev", ki bi se jih premagovalo z visoko razliko. Lahkih tekem ni več. Vsi trenirajo, vsi igrajo,"se resnosti in pomena ponedeljkove tekme v izjavi za spletno stran NZS zaveda Žiga Čeh, ki je za člane Slovenije zbral 35 nastopov, dosegel je 12 golov. "Tekma z Latvijo mi je ostala v spominu zavoljo realizacije, pri sami naši igri ni česa dodati. Zagotovo bi morali premoč v Latviji večkrat kronati z golom. A smo po drugi strani v obrambi naredili vse in jim nismo dopustili nič,"nadaljuje Čeh in da jasno vedeti, da želijo, da bo tako tudi v Laškem; s kakšno žogo več v mreži gostov, se razume. "Če bomo igrali na nivoju, si bomo zagotovo ustvarili priložnosti. V obrambi pa je cilj jasen: ne smemo jim dopustiti, da pridejo do priložnosti," za spletno stran krovne Zveze dodaja izkušeni igralec Dobovca, ki za konec pristavi še tole: "Tekma, ki odloča, v vsakem od nas prebudi pravi tekmovalni duh!"

Kvalifikacije za EP 2022:

Slovenija – Latvija



Slovenija za tekmo proti Latviji:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Alen Fetić(SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saints Pagnano ITA), Tilen Gajser (FC Ptuj), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Nikola Jandrić (FK Siliko).