Slovenci na pokal narodov z zavedanjem, da sodijo med najboljše

Ljubljana, 25. 09. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D.S. , N.M. , STA
Komentarji
1

Potem ko je konec tedna v Avstraliji padel zastor nad letošnjo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu, bo čez deset dni v ZDA na sporedu še zadnji vrhunec tekmovalnega leta 2025. Tradicionalni pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo tokrat gosti Crawfordsville. Slovenci tja odhajajo v postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj.

V motokrosu je zadnja tekma sezone nekaj posebnega in velja za prestižno preizkušnjo. Ljubitelji tega športa pokal narodov imenujejo kar olimpijada motokrosa, na tej tekmi pa vedno pridejo v ospredje tudi velika rivalstva in želja po dokazovanju.

Med ekipami, ki se bodo potegovale za mesta pri vrhu, bi lahko bila tudi Slovenija. Že lani, ko so Slovenci nastopili v enaki postavi in v britanskem Matterley Basinu osvojili sedmo mesto, kar je najboljša uvrstitev na pokalih narodov v zgodovini, so dokazali, da so lahko zelo visoko. Tudi letos je želja vsaj ponovitev tega dosežka.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Kot so člani ekipe in selektor Sašo Kragelj razkrili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, bo teren v ZDA precejšnja neznanka, saj gre za novo progo, ki jo poznajo le ameriški vozniki. A pred tekmovanjem bo dovolj časa za prilagajanje in nastavitve, poudarja Kragelj.

"Reprezentanca je v enaki postavi, fantje so lani dosegli velik mejnik. Vsi trije so v odlični formi, do tekme je še dober teden. Jaka in Jan imata še eno tekmo v Italiji, a ni potrebe po prevelikih pritiskih. Dejstvo je, da sodimo med najboljših osem na svetu. Želja vsakega voznika in mene pa je čim boljša uvrstitev. Je pa potrebna oblica športne sreče, da se stvari 'poklopijo'. Prepričan sem, da bomo dali vse od sebe in da se bomo lahko veselili novega uspeha," je dejal Kragelj.

"Za mano je kar težka sezona, po zelo dobrem začetku je bila poškodba in težka rehabilitacija. Zadnji dve tekmi sta bili spet zelo dobri, zadovoljen sem, da sem zadnjo tekmo končal na stopničkah. Zdaj pa se že veselim zadnje dirke v sezoni, ki je kot olimpijske igre v našem športu. Mislim, da imamo vrhunsko ekipo, lani smo pokazali, da smo se sposobni peljati med najboljšimi in letos lahko pokažemo enako," je napovedal Tim Gajser. Sezono v SP je kljub devetim dirkam manj kot tekmeci končal na devetem mestu.

"Proga je nova za večino tekmovalcev, poznajo jo tisti, ki vozijo ameriško prvenstvo. A vsi smo vozniki najvišje ravni in se bomo skušali čim bolj prilagoditi," še dodaja najboljši slovenski motokrosist.

"Moja sezona je bila kar dobra, imel sem nekaj manjših poškodb in na začetku sezone zastrupitev s hrano. To me je malo zaustavilo pri boljših rezultatih, sem pa pokazal nekaj dobrih voženj in tudi v skupnem seštevku za dve mesti izboljšal rezultat. Bila je ena stopnička višje in želim si, da naredim res dober rezultat za Slovenijo," je pričakovanja strnil Jan Pancar, ki je SP končal na 11. mestu.

"Letošnja sezona je bila boljša kot lanska, vidim napredek. Prišel sem na dveh tekmah do točk, kar je motivacija tudi pred pokalom narodov. Je pa še nekaj prostora za izboljšanje mojih voženj in sebe kot voznika," pa je sezono ocenil najmlajši član ekipe Peklaj, ki je bil dvakrat med dobitniki točk razreda MX2.

Na pokalu narodov se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP+open, MXGP+MX2, MX2+open). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest.

Slovenija je lani predvsem po zaslugi Gajserja in dveh njegovih zmag prišla do visokega sedmega mesta, kar je nova najboljša uvrstitev na teh tekmovanjih, doslej je bilo to deveto mesto iz sezone 2023 in leta 1998.

Lansko zmago bodo v ZDA branili Avstralci, drugi so bili Američani, tretji pa Nizozemci.

mxgp tim gajser jan pancar
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
smučar.si
25. 09. 2025 21.31
Peklaj v ekipi,katastrofa
ODGOVORI
0 0
