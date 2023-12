Slovenci na prvi pripravljalni tekmi z velikimi težavami boljši od Avstrijcev

Slovenska izbrana vrsta se je po nekaj dneh treningov v celjski dvorani Golovec edinkrat v domačih dvoranah javnosti pred EP predstavila na Koroškem. Pred polno športno dvorano v Slovenj Gradcu je tesno zmagala proti severni sosedi.

Med pripravami bo Slovenija odigrala še dve tekmi, naslednji petek proti Črni gori in dan kasneje proti Hrvaški. Prvi nastop na prvenstvu stare celine jo čaka 11. januarja proti Ferskim otokom v skupini D. V njej bo igrala še proti Poljski (13. januar) in Norveški (15.).

Blagotinšek, Vlah in Ferlin niso prišli na parket

Varovanci Uroša Zormana, med njimi so bili na tribuni Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah in oboleli Klemen Ferlin, so bili od samega začetka zbrani v obrambi in v 6. minuti povedli s 5:2 po dveh zaporednih golih člana nemškega Wetzlarja Domna Novaka.

Avstrijci so nato izkoristili tehnične napake in slabše zaključke domače izbrane vrste in izenačili na 5:5. Po toplo-hladnem nadaljevanju so Slovenci izkoristili nekaj protinapadov in selektorja gostov Aleša Pajoviča prisilili v prvo minuto odmora pri izidu 12:9 v korist domačih.

Tudi Zorman je v 21. minuti posegel po minuti odmora, potem ko so se Avstrijci hitro približali na gol zaostanka (11:12). Domača zasedba je bila v nadaljevanju prvega polčasa korak, dva pred tekmeci, na odmor pa je odnesla gol prednosti (16:15).