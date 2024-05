Slovenci na rokometnem SP s Kubo, Islandijo in Zelenortskimi otoki

Slovenski rokometaši so bili pred žrebom v prvem bobnu, kjer so bile še Danska, Francija, Švedska, Nemčija, Madžarska, Norveška in Egipt. Že pred žrebom je bilo jasno, da bo Slovenija nastopala v skupini G, ki jo bo gostil Zagreb. Gostitelji tekmovanja so že pred žrebom imeli možnost, da v vsako skupino določijo eno izmed reprezentanc.

Na 29. izvedbi SP bo 18 evropskih ekip, pet jih prihaja iz Afrike, štiri iz Azije, tri iz Južne in Srednje Amerike, dve pa iz Severne Amerike in Karibov. ZDA in Švica sta dobili posebno povabilo krovne zveze IHF, potem ko je Švicarje v kvalifikacijah izločila prav Slovenija. Kot nosilce z določenimi skupinami so pred žrebom postavili še Avstrijo v skupini C, Nemčijo v skupini A, Dansko v skupini B, Madžarsko v skupini D, Norveško v skupini E in Švedsko v skupini F.

Žreb je nato poskrbel, da so predtekmovalne skupine popolnile Češka, Poljska in Švica v A, Italija, Alžirija in Tunizija v skupini B, Francija, Katar in Kuvajt v skupini C ter Nizozemska, Severna Makedonija in Gvineja v skupini D. V obeh norveških skupinah so v E izžrebali še Portugalsko, Brazilijo in ZDA, v F pa Španijo, Japonsko in Čile. Na Hrvaškem pa so Slovenci v skupini G dobili Kubo, Islandijo in Zelenortske otoke, Hrvati pa v skupini H še Egipt, Argentino in Bahrajn.